向陽山屋預警系統奏效 成功驅離黑熊侵入

嘉明湖步道的向陽山屋黑熊出沒頻繁，林務局台東林管處日前裝設黑熊預警系統，7月20日首次啟動並拍攝到黑熊，成功遏止黑熊靠近向陽山屋。（林務局提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年7月24日

（中央社記者盧太城台東縣24日電）嘉明湖步道的向陽山屋黑熊出沒頻繁，台東林管處今天指出，裝設黑熊預警系統後，日前首次拍攝到黑熊接近，並發出預警通知，讓管理員迅速啟動驅離流程，阻止黑熊進入山屋。

嘉明湖步道的向陽山屋這幾年經常遭黑熊侵入翻箱倒櫃尋找食物，不僅有黑熊媽媽帶著黑熊寶寶進入山屋，還發生山友與黑熊近距離接觸，人熊衝突機率升高。

林務局台東林管處為防止人熊衝突，今年6月間在向陽山屋附近裝設黑熊預警系統，20日預警系統首次啟動，成功阻止黑熊靠近向陽山屋。

台東林管處育樂課長林孟怡今天表示，20日晚上6時48分，預警系統拍到黑熊照片，並發出警報音，同時將照片傳入電腦基站，再發出email通知向陽山屋管理員。

因警報系統距離山屋有30公尺，山屋管理員立即啟動噪音驅趕流程，成功驅離台灣黑熊靠近，並提醒山友外出時提高警覺，妥善收拾食物與廚餘。

林孟怡指出，嘉明湖國家步道近年來常有台灣黑熊造訪，去年8月更發生數起黑熊進入山屋，且完全不畏懼人類的畫面，令人印象深刻，但也增加因人為活動而引起人熊衝突的可能性。

台東林管處對此二度邀請專家學者現地勘查，訂出人熊衝突預防的各項作為，也盡速啟動建置黑熊監測通報系統。

林孟怡表示，「黑熊預警系統」是利用無線電，將感應拍攝到的影像，即時傳輸到電腦基站，再透過網路即時發送email通知管理員。

目前這套系統率先應用在人為活動頻繁的向陽山屋周邊，以避免人熊衝突發生。當系統監測到黑熊時，會即時發揮預警功能，山屋管理員可立即進行預防管理作業流程，未來規劃將系統將延伸到嘉明湖山屋。

林孟怡指出，這個系統只是處理人熊衝突的一個環節，後續還要與山屋、食物廚餘管理、登山宣導等相關措施配合，真正建立人熊能共處的登山環境。（編輯：戴光育）1080724