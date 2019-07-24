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貢寮海洋音樂祭 舞台設計為天幕藝術裝置

最新更新：2019/07/24 17:51
新北市政府24日公布2019貢寮國際海洋音樂祭「自由台」的舞台造型為球體的形狀（圖），由國內外3名設計師聯手，設計象徵獨立原創音樂夢想的天幕藝術裝置。中央社記者黃旭昇新北攝　108年7月24日
新北市政府24日公布2019貢寮國際海洋音樂祭「自由台」的舞台造型為球體的形狀（圖），由國內外3名設計師聯手，設計象徵獨立原創音樂夢想的天幕藝術裝置。中央社記者黃旭昇新北攝　108年7月24日

（中央社記者黃旭昇新北24日電）2019新北市貢寮國際海洋音樂祭將於8月30日起，在貢寮福隆海水浴場連續3天開唱，市府今天公布壓軸演出團體包括頑童MJ116、吳青峰及麋先生、八三夭、老王樂隊、Tizzy Bac等。

市府今天公布海祭的表演團體，包括三屆海洋大賞得主，還有來自日本、韓國、泰國、新加坡、印尼、馬來西亞、瑞士等7組跨國際獨立樂團，及最終十強對決爭奪海洋獨立音樂大賞。

市府觀光旅遊局表示，海祭三大舞台總共87組表演團，3天內將聯合搖滾演出。受矚目的最終十強對決的海洋獨立音樂大賞，會在「冒險台」舞台舉行。

「冒險台」舞台邀國內外知名演出團體演出，3組曾獲海洋音樂大賞的團體，包括第六屆圖騰，第十屆MATZKA&DI HOT及第十二屆BOXING，組成「原來如此」樂團，以「原」代表原創及原住民原創音樂的獨立精神。

「自由台」舞台邀知名的台客電力公司與羅百吉，及國外樂團演出電音派對。市府今天下午也公布舞台造型為球體的形狀，由國內外3名設計師聯手跨國，設計象徵獨立原創音樂夢想的天幕藝術裝置。

「漁船台」舞台則提供小海祭3組優勝大專院校樂團及樂團新秀們表演，象徵校園搖滾精神在海祭萌芽，並以音樂人追求音樂夢想的自由、堅持與熱情，呈現海祭音樂盛典。（編輯：李錫璋）1080724

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