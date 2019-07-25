查樹洞是否積水不爬樹 黃偉哲：選擇相信專業

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市長黃偉哲今天帶領相關市府官員巡查暫時休園防治登革熱的東區巴克禮公園，以市府人員自製器材觀察高處樹洞是否有積水。媒體詢問要不要爬樹，黃偉哲說，相信專業比較好。

黃偉哲表示，台南市到昨天為止累積15例本土性登革熱病例，其中第12、13、14例都曾在東區巴克禮公園活動；第13、14例又是家庭群聚感染，因此從22日起執行巴克禮公園預防性休園2週，徹底進行孳生源清除及化學防治，避免下一波疫情出現。

黃偉哲由衛生局、環保局、工務局等市府官員陪同進入公園巡查防治情況，並拿起市府人員結合自拍棒、手機、平板電腦、空寶特瓶製成的器材，查看高處樹洞是否有積水。

黃偉哲說，有了這個工具，防疫人員可以透過手上的平板電腦連結自拍棒上的手機鏡頭，發現樹洞中有積水狀況時，可使用自拍棒上的空寶特瓶進行投藥。大家集思廣益，可使防疫工作更有效率。

面對媒體詢問是否要學高雄市長韓國瑜爬到樹上巡查時，黃偉哲先是打趣說，「韓國瑜體力比較好、身形比較輕巧，我比較胖」。隨後接著說，身先士卒沒有什麼不好，但他自己還是選擇尊重專業，像市府防疫人員自行製作出好用的器材，相信專業比較好。（編輯：陳俊碩）1080725