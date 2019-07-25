東海關懷營服務偏鄉 志工孩童教學相長

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）東海關懷營暑期來到南投縣中寮鄉，以豐富課程帶領6校共221名學童接軌國際、說英語、學法律知識、接觸財務管理，志工也藉服務學習領導與合作，發現更好自己，可說教學相長。

東海關懷營今年結合海外華裔青年英語服務營，7月在中寮鄉永樂、中寮、永康、清水、爽文、永和國小教導學童開心說英語、團隊合作、國際接軌等，豐富課程今天圓滿落幕，學童與志工精心準備自創曲舞蹈、唱歌、影片回顧等表演，在結業式展現學習成果。

東海關懷營民國103年啟動，已連辦6年。計畫主持人、東海大學教授許恩得說，東海大學3月到5月展開志工培訓，再由各小學主任、校長擔任講員，指導志工設計教案，今年志工提出不少令人讚賞內容，如情境劇帶領學童學習法律知識、結合體育與財商並透過付費玩遊戲概念，教導小學生財務管理，都讓孩童更喜歡課程。

與僑務委員會海外華裔青年英語服務營志工在同所小學服務，是東海關懷營今年亮點，許恩得表示，這種做法使孩童更認識台灣與海外生長的志工大哥哥、大姊姊本身多元文化，且海內、外志工營隊期間每天共同生活、備課、教學，也能彼此相互學習，開拓視野。

東海關懷營以國際化、創新、整合、服務理念招募志工，來到中寮偏鄉豐富學童暑期生活，許恩得表示，對青年志工來說，參與營隊可訓練能力、貢獻所學、跨界交流，從中學習領導與合作，並激發創意為偏鄉孩童設計教案，讓不少志工留下一輩子難忘回憶。（編輯：陳俊碩）1080725