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嘉義芙蓉山有百年原生杜鵑 林管處守護棲地

最新更新：2019/07/25 15:11
嘉義縣奮起湖頂湖地區的芙蓉山有一處百年樹齡的原生杜鵑群，山友日前反映當地蔓生孟宗竹恐影響杜鵑生長棲地，嘉義林管處獲報派員前往伐除蔓生竹類。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真　108年7月25日
嘉義縣奮起湖頂湖地區的芙蓉山有一處百年樹齡的原生杜鵑群，山友日前反映當地蔓生孟宗竹恐影響杜鵑生長棲地，嘉義林管處獲報派員前往伐除蔓生竹類。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真　108年7月25日

（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）嘉義縣奮起湖頂湖地區的芙蓉山有一處百年樹齡的原生杜鵑群，山友日前反映當地蔓生孟宗竹恐影響杜鵑生長棲地，嘉義林管處獲報派員前往伐除蔓生竹類，守護原生杜鵑的美麗。

嘉義林管處今天表示，海拔近2000公尺的芙蓉山，位在奮起湖頂湖地區，因前往芙蓉山沿途風景美麗，路線又可串連大凍山步道，成為民眾遊山踏青熱門路線。

嘉義林管處指出，6月間有熱心山友通報，芙蓉山發現有百年樹齡的杜鵑群，但當地有很多孟宗竹蔓生，恐影響杜鵑生長。

經勘查，該杜鵑群坐落於大埔事業區第231林班地，約有30株西施花（又稱阿里山杜鵑）及玉山杜鵑分布，胸徑約10至20公分，樹高3到8公尺不等，推估樹齡約百年。

嘉義林管處指出，奮起湖工作站員工先行伐除蔓生的孟宗竹，未來會不定期阻斷再生竹類，以保護台灣原生杜鵑的生長環境。

嘉義林管處表示，除保育原生杜鵑棲地，由於杜鵑花科植物發芽率低且成苗不易，因此也對原生種杜鵑展開培育計畫。

嘉義林管處與嘉義大學合作，培育以種子育苗的玉山杜鵑、西施花等10種植物，並同時記錄台灣原生杜鵑種子等型態，編撰台灣原生杜鵑培育手冊，提供學界、業界參考利用，藉以保存台灣原生種及生育地。（編輯：戴光育）1080725

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