志工老師前進六龜偏鄉 散播音樂種子

一群來自中部的音樂志工前進高雄市六龜山區，帶領偏鄉孩童與長輩一起學鋼琴、認識樂譜，成就他們的音樂夢。（溪水藝術關懷協會提供）中央社記者王淑芬傳真 108年7月25日

（中央社記者王淑芬高雄25日電）朝陽從荖濃溪對岸的山頭升起，六龜衛生所傳出陣陣音樂聲，不僅民眾陶醉了也安撫候診患者的病痛，一群音樂老師和國外學成的年輕音樂家們，正在為偏鄉學裡加注音樂學習機會。

高二視障生潘麗玲自小憧憬能成為一個小小音樂家，可惜生在資源匱乏的偏鄉，學鋼琴成了一個對家人難以啟齒的夢；4年前在六龜音樂暑期營圓夢，如今已能演奏出一首首令人陶醉的名曲。她今天受訪表示「很珍惜彈奏鋼琴的機會，音樂讓自己孤寂的生命變得豐富、更有活力」。

在六龜暑期音樂營授課的志工老師每年暑都從中部到六龜，特別是還有數名旅外青年音樂家投入志工行列，為偏鄉音樂教育散播更多音樂種子與希望。

六龜衛生所長林鴻有感於偏鄉孩子在暑假虛擲光陰，民國102年開始起徵求志工老師及懂樂器的親友參與，工作之餘為偏鄉小朋友開啟了學習鋼琴的一扇門。

因為有師資的需求，在中部服務的音樂老師洪翠峯在退休前夕回應鋼琴營，104年起她呼朋引伴投入公益，志工老師不辭辛苦進到六龜山區，一起在山林間合奏出最動人的音樂。

志工老師對六龜偏鄉的愛生生不息，洪翠峯與溪水藝術關懷發展協會志工老師持續上山為培植音樂幼苗的茁壯而努力，他們從剛開始的始的二手鋼琴彈奏起，如今已有近20架電子鋼琴，不僅圓了孩子的音樂夢，也讓很多年長者重拾對音樂的熱情。連73歲的阿嬤也從清晨6點多就搭車六龜上鋼琴課，阿嬤對鋼琴的愛不因為脊椎開刀而中輟。

音樂營8月23日有一場成果發表會，小提琴家蘇顯達將與六龜暑期音樂營師生共同演出。（編輯：黃世雅）1080725