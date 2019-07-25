查樹洞孳生源防疫 高雄市已開罰4件

高雄市衛生局25日指出，稽查樹洞孳生源防疫已行之有年，今年以來已查獲13處樹洞孳生源並開罰4件，經複查挨罰者也已自行完成樹洞填補。（高雄市衛生局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年7月25日

（中央社記者程啟峰高雄25日電）高雄市登革熱疫情延燒，市府填補樹洞防疫惹議，高市衛生局今天指出，今年以來已查獲13處樹洞孳生源並開罰4件，經複查挨罰者也已自行完成樹洞填補。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，稽查樹洞孳生源行之有年，今年以來已查獲13處樹洞孳生源疑似有孑孓，經採樣帶回檢驗，其中5件採證不足，4件孑孓隻數不足不罰，其餘4件依情節分別裁罰新台幣3000元至1萬5000元不等。

他說，這4件依樹洞所有人、管理人或使用人裁處，挨罰包含高雄市捷運局包商所屬的高雄輕軌工地樹洞及私人地樹洞。衛生局同時要求對方限期填補樹洞，經派員複查都OK；衛生局建議挨罰的單位或個人填補樹洞的方式包括填土、打建築用發泡劑等。

他提到，巨型樹木高處樹洞積水採樣雖得仰賴人工，但衛生局不鼓勵稽查人員爬樹採樣，而是用爬梯子上樹洞採樣。

潘炤穎表示，市長韓國瑜昨天爬上樹看樹洞孳生源，那棵雖還沒有查獲過孑孓，但防疫團隊仍事先在該棵樹預防性以發泡劑填補樹洞，這項作法行之有年並未傳出對樹木及當地生態帶來負面影響。

他指出，市府防疫團隊對無法立即以人工填補的樹洞，市府防疫團隊則採殘效噴藥方式即時防範高處樹洞孳生孑孓，並列管後續進行人工填補，因地制宜選用濕土或發泡劑，並針對公園內低矮樹洞持續巡查、填補。

潘炤穎感謝各界對填補樹洞防疫的建言，認為防疫策略需走在疫情之前，才能消弭疫情於無形，市府防疫團隊持續清查各類可能出現的積水點，針對無法清除積水處，積極透過多元防治方法遏止病媒孳生；在疫情發生地區更是地毯式清查任何可疑孳生病媒蚊場域，加以清除，全面降低疫情擴散風險。

高雄市今年截至昨天累計本土登革熱確診病例45例本土登革熱確診病例其中三民區就占37例，另有39例境外移入確診病例。（編輯：黃世雅）1080725