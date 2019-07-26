盛夏賞荷 東勢林業文化園區邀悠遊品咖啡

炎炎夏日，東勢林業文化園區內的生態貯木池荷花已陸續盛開，朵朵荷花隨風搖擺，民眾可漫步在河堤邊賞花，將美景盡收眼底。（東勢林管處提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年7月26日

（中央社記者趙麗妍台中26日電）正值荷花盛開的季節，東勢林業文化園區內廣達5公頃的生態貯木池內荷花已綻放，東勢林管處27日舉辦「悠遊荷岸咖啡日」，邀請民眾賞荷花、品咖啡，悠遊荷岸，輕鬆一夏。

時序進入盛夏，正是荷花開放的時節，東勢林業文化園區內的荷花池，有的荷花已盛開，有的仍含苞待放，微風輕吹，朵朵荷花隨風搖擺，與藍天白雲相輝映，漫步河堤邊賞花，美景盡收眼底。

林務局東勢林區管理處表示，7月至8月是荷花盛開的季節，東勢林業文化園區內的生態貯木池荷花已陸續綻放，滿片翠綠的荷葉中盛開著粉嫩荷花，成為中部最佳的賞荷景點，漫步環湖步道，可欣賞荷花的清新脫俗，感受陣陣荷風帶來的縷縷幽香。

東勢林管處表示，27日舉辦悠遊荷岸咖啡日活動，邀請民眾走入園區賞荷花、品咖啡、聽音樂、逛市集，結合園區內特色建物規劃闖關活動、文創DIY體驗及木木市集等，讓民眾更加認識東勢林業文化園區的文化之美。（編輯：管中維）1080726