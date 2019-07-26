花蓮玉里193天堂路 陳昇28日水田中開唱

花蓮縣道193玉里麻汝段有一條隱藏版「天堂路」景致不輸台東伯朗大道，28日將在此封路，將舞台搭在路旁水田中間，邀請歌手陳昇舉辦演唱會。 （水保局花蓮分局提供）中央社記者李先鳳傳真 108年7月26日

（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮193縣道是全台最長縣道、也被譽為最美縣道，其中玉里麻汝段有一條隱藏版「天堂路」景致不輸台東伯朗大道，28日將在此封路舉辦音樂會，邀請歌手陳昇等接力開唱。

農委會水土保持局花蓮分局長陳淑媛今天表示，花蓮193縣道位於海岸山脈腳下，沿途稻田及兩側山脈景色四季變換，每年6、7月玉里路段有金黃色阿勃勒、艷紅鳳凰花盛開景致宜人。為讓更多人看見當地的美，利用農忙之餘，花蓮分局將舉辦一場不同以往的音樂會。

陳淑媛說，此次音樂會取名「193農青禾音樂埕」是取台語「攏緊好」諧音，「埕」是土地空間概念，也是早期農村曬穀休憩的庭院，邀請民眾來此躺馬路、畫馬路、到水田尋寶，還有在地小農產品，美食調酒，共度「夏田演唱會」。

28日活動當天，陳淑媛指出，193縣道96.5到97.2公里間在下午2時30分到晚間8時30分封路，舞台將搭在路旁水田中間，請來陳昇、新寶島康樂隊、金曲獎原民歌手桑梅絹及花蓮在地原創樂團等接力演出。

為重現早期農村生活情景，主辦單位呼籲民眾當天穿著花襯衫、斗笠、農用袖套入場，前300名可獲得當地部落出身的藝術家優席夫聯名運動毛巾一條。

值得一提的是，全台唯一的汽車行動郵局原本就是專門服務玉里193線偏遠地區的民眾，屆時也會駛入現場，開設臨時郵局，販售「未來明信片」、「個人化郵票」，鼓勵民眾投遞給一年後的自己，留下難忘的玉里193體驗。（編輯：戴光育）1080726