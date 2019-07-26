澎湖海島愛之旅系列活動 煙火無人機將再現

澎湖縣政府旅遊處表示，今年澎湖國際海上花火節成功以海上煙火搭配無人機燈光秀，吸引超過40萬遊客來欣賞，29日起配合澎湖海洋派對嘉年華「海島愛之旅」系列活動，將在吉貝等3個離島再度施放，讓觀光客重新回味。（資料照片）中央社 108年7月26日

（中央社澎湖縣26日電）吸睛的海上煙火29日起配合澎湖海洋派對嘉年華「海島愛之旅」系列活動，將在吉貝等3個離島再度施放，讓觀光客重新回味。另外搭配無人機燈光秀，也十分吸睛。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年澎湖國際海上花火節成功以海上煙火搭配無人機燈光秀，打響澎湖觀光知名度，吸引超過40萬遊客來欣賞，花火節雖已落幕，由「海洋派對嘉年華」系列活動來延續花火節熱潮，前進澎湖島內的吉貝、望安、七美等3個離島，為離島觀光帶來更多亮點。

縣府表示，澎湖海洋派對嘉年華「海島愛之旅」系列活動，29日將在澎湖白沙吉貝推出花火音樂會，除了台灣紅人榜知名歌手林喬安跨海獻唱，120台無人機將以島嶼文化特色，設計全新的科技圖形燈光秀及10分鐘精彩煙火施放，展現離島海洋文化，讓觀光客有耳目一新的感受。

澎湖海洋派對嘉年華「海島愛之旅」活動，8月5日和12日也將分別前往七美和望安等2個離島展演。（編輯：陳俊碩）1080726