三總澎湖分院義賣所得 全數捐安寧病友

（中央社澎湖縣26日電）「108年安寧療護聯合義賣活動」，今天在三總澎湖分院登場，義賣每一筆所得，全數捐給安寧病友籌措更多照護資源，讓病友無憾有尊嚴的走完人生最後路程，場面格外溫馨。

澎湖地區安寧療護聯合義賣活動今天在三總澎湖分院舉行，包括縣內的妙雲基金會、佛教慈濟功德會、部立澎湖醫院等公私企業與民間等，在醫院志工隊募集分類後，有吃、有用、有玩的各種物品，現場義賣活動，非常熱絡，所得全數捐給安寧病友的照護資源。

包括澎湖縣政府參議馬金足、馬公市長葉竹林、澎湖醫院長郭泰宏、榮民服務處總幹事林玉彩等人都到場為活動敲響愛心鑼，以行動加入義賣行列，希望集結更多人的愛心，為重症病人關懷。

三總澎湖分院自民國94年成立安寧病房，透過平靜詳和的照料方式，讓安寧患者有品質、有尊嚴的走完生命旅程，今年迄今，共提供安寧緩和醫療照護達100人次，安寧居家69個個案，從事安寧居家訪視達205人次，顯見安寧照護在澎湖離島地區的重要。（編輯：黃世雅）1080726