反網路霸凌 劉世芳接棒廣德家快閃店相挺

高雄一名香蕉煎餅業者因支持「罷韓」引議，目前仍無法租到店面，在支持者接棒下四處快閃營業，27日到民進黨籍立委劉世芳服務處擺攤，大批民眾到場相挺。中央社記者程啟峰高雄攝 108年7月27日

（中央社記者程啟峰高雄27日電）香蕉煎餅攤「廣德家」挺罷免高市長韓國瑜遭網路霸凌並收到冥紙恐嚇，還租不到店面，在支持者接棒下四處快閃營業，業者今天到立委劉世芳服務處擺攤，限量100份現場秒殺。

劉世芳下午邀請「廣德家」香蕉煎餅老闆張廣德到左營區服務處擺攤營業，限量100份賣完為止，消息傳出，活動還沒開台，接近中午服務處門口已擠滿人潮。

活動開始，劉世芳到場發送100張號碼牌一下子就秒殺，張廣德隨後在場現做煎餅，現場大排長龍民眾耐心等候依序購買；另有旗山農民帶來香蕉及檸檬致贈現場消費者，答謝他們相挺。

劉世芳表示，雖身為立委也難逃網路霸凌之苦，「廣德家」願意挺身而出令她感動；現場有許多朋友專程搭捷運、騎腳踏車來，甚至從台北南下聲援，來自各地送暖支持與鼓勵，希望各界一棒接一棒，讓這項民主煎餅快閃活動一直延續下去。她也相信，站在人權、反霸凌、挺弱勢這一方，永遠都有朋友和我們站在一起。

「這件事可能很快就被淡忘了，但這樣霸凌的傷痛卻一直存在」，張廣德感謝大家站出來聲援，他說，香氣逼人的煎餅加了民主精神，更是美味。（編輯：黃世雅）1080727