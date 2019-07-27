大陸漁船頻繁越界 馬祖海巡連兩日查獲越界船

馬祖海巡隊繼26日日在東引海域查扣越界作業漁船後，27日日執行海上巡邏勤務時，再度於北竿海域發現1艘無船名中國大陸籍漁船，依法將人船押返福澳港偵辦。（馬祖海巡隊提供）中央社 108年7月27日

（中央社馬祖27日電）馬祖海巡隊繼昨日於東引海域查扣越界作業漁船，今日執行海上巡邏勤務時，再度於北竿海域發現1艘無船名陸籍漁船，登檢取締查獲何姓船長等3人非法越界捕魚，並依法將該船帶回南竿隊部扣留查處。

馬祖進入夏天漁汛期，從7月下旬開始周邊海域小白鯧、白帶魚、透抽豐收，中國也進入伏季休漁期，陸籍漁船趁勢越界捕魚影響馬祖海域、漁民生計及破壞海洋生態。

馬祖海巡隊10037艇於今日上午9時許接獲巡防區通報發現可疑目標進入禁限制水域，海巡隊於北竿獅嶼外1.9浬處發現該陸籍無名船，隨即廣播鳴笛請該船停俥受檢，該船違法放置蟹籠圍繞三連嶼，巡防艇登檢後將其所佈放之網具全數收起，經查大型蟹籠多達25簍。全案依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及施行細則第42條將人船押返福澳港偵辦。

馬祖海巡隊表示，將持續執行「護永專案」，配合特勤快艇以靈活勤務規劃及優勢警力，針對陸籍漁船經常出沒海域提高巡邏密度，共同維護漁業資源及漁民作業權益。（編輯：張銘坤）1080727