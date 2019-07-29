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提名後第1個公開行程 韓國瑜：讓我喘口氣

最新更新：2019/07/29 13:26

（中央社記者程啟峰高雄29日電）高市教育局、環保局為打造工業區附近校園師生舒適上課環境，推動校園裝設雙機（冷氣機、空氣清淨設備），市長韓國瑜今天參加高雄市立鳳林國中雙機啟用活動，全程婉拒受訪。

韓國瑜、高市教育局長吳榕峯、環保局長袁中新、鳳林國中校長林宜家上午在鳳林國中出席鳳林國中雙機啟用儀式，隨後走訪教室及辦公室等室內雙機使用狀況。

由於這是國民黨全代會提名韓國瑜為2020總統參選人後第1個公開市政行程，受到大批媒體到場守候關注。

不過，韓國瑜上午行程遲到約40分鐘還取消原訂的現場媒體聯訪。韓國瑜參加完啟用儀式後，視察校園時全程不斷以「謝謝」婉拒媒體堵訪；面對媒體緊迫盯人追問市政及國政相關問題，韓國瑜還一度回說「讓我喘口氣嘛，我正在視察學校好不好」。

韓國瑜隨後望著校園內一棵樹木，還打趣說「我看到樹就想爬」。

韓國瑜致詞時以新加坡政府機關裝設冷氣機提升行政效率為例表示，教室空氣環境透過雙機使用，也能提升師生學習效率。他同時感謝企業響應捐款資助校園裝雙機，關懷照顧工業區鄰近學童健康，為優化校園環境盡心力。

教育局指出，校園裝設雙機第1階段以高雄市鄰近工業區0.5公里學校為優先裝設對象，計有34所學校率先辦理，所需經費約新台幣2億7836萬元，各界捐款已達1億4000萬元都已納入教育局市庫專戶統籌管理與運用，不足經費將由教育局基金支應。

教育局表示，雙機裝設後電費與耗材等費用基於使用者付費原則，將請學校師生自行分攤負擔，但校內低收入戶學生將由教育局補助。（編輯：林沂鋒）1080729

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