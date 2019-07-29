舊山線復駛有譜 林佳龍承諾支持

（中央社記者郝雪卿台中29日電）時代力量立委洪慈庸爭取舊山線全線復駛，交通部長林佳龍今天前往舊泰安火車站會勘後表示，舊山線復駛工程總經費約15到17億元，將全額由中央負擔，打造更完善鐵道觀光路線。

洪慈庸持續推動舊山線全線復駛，林佳龍等人今天到舊泰安火車站聽取相關簡報及會勘，台鐵局副局長馮輝昇表示，舊山線復駛計畫將針對三義至后里段沿線設施進行修復，交通部定位為觀光遊憩路線，並以多元運具行駛為主要方案，在重大節慶活動全線行駛特色觀光列車或蒸氣火車，兩工程方案約新台幣15到17億元，預計112年復駛。

林佳龍表示，舊山線復駛是台灣鐵道文化的重要路線，他在擔任台中市長時就已進行研究規劃，現在由交通部持續推動，他也承諾復駛工程總經費將全額由中央負擔，未來舊山線復駛將打造更完善的鐵道觀光路線串聯。

林佳龍指出，舊山線自苗栗火車博物館往南經龍騰斷橋、花梁鋼橋、后里花博園區，接著縱貫線可延伸豐原、彰化扇形車站、高鐵彰化站、台鐵田中站、集集支線，甚至延伸至日月潭，串聯中台灣觀光旅遊景點。

洪慈庸表示，后里保有昔日舊山線鐵道風光，更有泰安、中社及馬場等極具特色的城鎮景點，她上任後持續爭取舊山線全線復駛，前後會勘考察3次，經過3年多的努力，終於往前跨出一大步。

洪慈庸指出，現在中央已規劃具體方案，盼工程盡速啟動，進一步建置鐵道連結、活化交通運輸，串連北台中與南苗栗景點，讓未來觀光列車、蒸汽火車等多元運具行駛，也是許多鐵道迷、家庭旅客、年輕朋友的共同期待。（編輯：林沂鋒）1080729