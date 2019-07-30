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一張老照片尋50年前同袍 派出所長熱心協尋

最新更新：2019/07/30 13:16
7旬李姓長者（右）日前從台中來到花蓮玉里鎮春日里尋找老友，僅帶著一張泛黃照片苦尋無門，只好向派出所求助，在玉里分局春日派出所長陳勉黎（左）協助下，串起半世紀的袍澤情誼。（玉里分局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年7月30日
7旬李姓長者（右）日前從台中來到花蓮玉里鎮春日里尋找老友，僅帶著一張泛黃照片苦尋無門，只好向派出所求助，在玉里分局春日派出所長陳勉黎（左）協助下，串起半世紀的袍澤情誼。（玉里分局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年7月30日

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）懷念50年前當兵同袍情誼，7旬李姓長者日前從台中來到花蓮玉里鎮春日里尋找老友，僅帶著一張泛黃照片苦尋無門，只好向派出所求助，因他找的人姓氏特殊，員警很快幫忙找到。

玉里分局春日派出所長陳勉黎的協助下，利用一通電話串起半世紀的袍澤情誼，讓人十分感動。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，李姓長者日前從450公里外的台中開車來到花蓮玉里鎮，帶著一張背面書寫地址的泛黃照片，想要找尋50年前軍中同袍。

李姓長者表示，與同梯柏男於民國60年一起在高雄左營海軍陸戰隊服役，服役期間兩人相互扶持，退伍時只留下一張照片。去年他到花蓮旅遊時，忽然想起失聯的同梯，返家後翻箱倒櫃找到當年的老照片，於是抱著一絲希望，特地繞半個台灣來花蓮找尋當年好友。

陳勉黎在春日派出所服務多年，對鄉里事物熟悉，一聽長者要找的人姓柏後，馬上就帶著李姓長者前往春日里柏姓前老里長住家，將舊照片給老里長看，老里長一眼就認出相片中男子是自己的侄子，不過侄子已搬至花蓮市居住。

李姓長者當場透過電話和老友聯繫上，讓他激動的熱淚盈眶，也深深感謝陳勉黎所長的熱心，協助他完成這個困難的尋人之旅。（編輯：方沛清）1080730

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