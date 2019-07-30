喜憨兒用月餅傳愛到偏鄉 為社會注入暖流
最新更新：2019/07/30 16:01
喜憨兒基金會推動送愛到偏鄉邁入第11年，憨兒們持續趕工，將月餅包裝，藉由月餅傳愛給偏鄉弱勢家庭。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真 108年7月30日
（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）喜憨兒基金會推動送愛到偏鄉邁入第11年，憨兒們今天繼續趕工包裝月餅，將送往偏鄉弱勢家庭，趁著中秋節前夕，希望藉由月餅傳愛給弱勢家庭，為社會注入暖流。
喜憨兒基金會桃竹區主任顏鴻吉表示，喜憨兒基金會在全台灣設置16家庇護工場、以及13家小型作業所，以烘焙、餐飲、包裝、園藝等形式，提供不同類別心智障礙者多樣化的學習項目，由專業師傅帶領生產各式商品，儲備自力更生的能量。
顏鴻吉表示，今年中秋節，結合憨兒們的工作內容規畫出滿足各種需求的系列商品，包含月餅禮盒、米禮盒、茶與咖啡禮盒以及烤肉禮盒。特別的是，今年喜憨兒與幾米品牌結合，推出印有幾米插畫的限量月餅禮盒。
他說，這次禮盒主題包裝選自幾米作品「閉上眼睛一下下」繪本結合，盼透過幾米作品筆觸，帶入溫暖力量，吸引更多人響應公益消費。今年預計為新北、宜蘭、桃園、屏東、花蓮等偏鄉地區，約為3萬1902名學童募集禮盒。
「感謝社會，也回饋社會」顏鴻吉表示，憨兒們受到社會幫助很多，他們藉由學習專業技能，現在有能力，可以用自己的力量幫助別人，也建立孩子們的自信心，也對憨兒的家庭，帶來實質上的幫助。（編輯：黃世雅）1080730
今年中秋節，喜憨兒基金會結合憨兒們的工作內容打造出滿足各種需求的系列商品，並與幾米品牌結合，推出印有幾米插畫的限量月餅禮盒，盼吸引更多人響應公益消費。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真 108年7月30日