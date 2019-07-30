喜憨兒用月餅傳愛到偏鄉 為社會注入暖流

（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）喜憨兒基金會推動送愛到偏鄉邁入第11年，憨兒們今天繼續趕工包裝月餅，將送往偏鄉弱勢家庭，趁著中秋節前夕，希望藉由月餅傳愛給弱勢家庭，為社會注入暖流。

喜憨兒基金會桃竹區主任顏鴻吉表示，喜憨兒基金會在全台灣設置16家庇護工場、以及13家小型作業所，以烘焙、餐飲、包裝、園藝等形式，提供不同類別心智障礙者多樣化的學習項目，由專業師傅帶領生產各式商品，儲備自力更生的能量。

顏鴻吉表示，今年中秋節，結合憨兒們的工作內容規畫出滿足各種需求的系列商品，包含月餅禮盒、米禮盒、茶與咖啡禮盒以及烤肉禮盒。特別的是，今年喜憨兒與幾米品牌結合，推出印有幾米插畫的限量月餅禮盒。

他說，這次禮盒主題包裝選自幾米作品「閉上眼睛一下下」繪本結合，盼透過幾米作品筆觸，帶入溫暖力量，吸引更多人響應公益消費。今年預計為新北、宜蘭、桃園、屏東、花蓮等偏鄉地區，約為3萬1902名學童募集禮盒。

「感謝社會，也回饋社會」顏鴻吉表示，憨兒們受到社會幫助很多，他們藉由學習專業技能，現在有能力，可以用自己的力量幫助別人，也建立孩子們的自信心，也對憨兒的家庭，帶來實質上的幫助。（編輯：黃世雅）1080730