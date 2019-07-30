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94歲葉祥慶 無償捐地回饋社會

最新更新：2019/07/30 16:51

（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹縣寶山鄉94歲的葉祥慶無償捐地，也捐贈獎學金給當地國中，鼓勵孩子認真求學。葉祥慶今天表示，能幫助地方，也回饋社會感到踏實。

葉祥慶今年獲選為新竹縣模範父親，將在下月4日接受新竹縣政府表揚。新竹縣長楊文科肯定，葉祥慶貢獻地方，現在也經常到新竹各大廟宇為地方祈福、捐獻，一家人熱心公益，受到各界肯定與感謝。

他的獨子葉春茂今天受訪表示，父親曾受過日本教育，雖然以前家中務農，家裡很窮，但父親堅持讓孩子讀書，且管教嚴格，最常告訴他「與人為善、寧可吃虧也不要佔人便宜。」

葉春茂表示，過去家中比較苦，連用個油燈都要很珍惜，父親省吃儉用「窮自己」，卻助他學習。後來經濟好轉，父親也關心地方教育、建設，出力也出錢，捐新台幣50萬元給寶山國中作為獎學金，以鼓勵孩子勤學，也為雙溪國小建設籃球場，鋪設水泥廣場。

他表示，父親有感警方辛勞，則無償捐地，協助興建新竹縣警察局寶山分駐所，父親以身作則回饋社會，點滴他都看在眼裡。他受到感動，也加入寶山鄉義消分隊至屆齡退休，曾當選全國義消楷模、全國模範勞工。妻子彭秀緞則擔任寶山鄉婦女防火宣導隊分隊長20餘年。

葉春茂表示，父親高齡，除了有點重聽外，身體很硬朗，至今仍到菜園耕種蔬果，且說起話來，中氣十足，父親熱心助人常保心情愉快，或許也是長壽的關鍵。

前寶山鄉民代主席呂學光說，他從認識葉祥慶後，從來沒看過他與別人爭執過，且只要是地方建設，葉都很「阿莎力」就提供協助，地方都稱他是大善人。（編輯：張銘坤）1080730

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