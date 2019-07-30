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雞籠中元祭將登場 亂彈阿翔融合北管樂曲演繹

最新更新：2019/07/30 18:06

（中央社記者王朝鈺基隆市30日電）雞籠中元祭即將登場，重頭戲放水燈遊行8月14日舉行，今年邀請「采風樂坊」和「大紅桔劇場」主演，並由歌手亂彈阿翔與北管音樂交織演繹，結合流行和傳統，帶給民眾音樂饗宴。

今天的記者會由「楓香舞蹈團」率先登場，展現基隆的舞團魅力，接著由曾效力於太陽馬戲團的舞蹈家張逸軍帶來全新創作編導的雞籠中元劇「潮海渡」，以當代馬戲劇場的概念將高空特技、現代舞、雜耍、扯鈴、皮影戲等元素揉合成一齣代表基隆中元祭的作品。

基隆市長林右昌表示，傳承165年的雞籠中元祭，將於8月1日登場，今年由許姓宗親會輪值主普，雞籠中元祭不僅是歷史悠久且具文化意義的節慶活動，更被指定為國家無形文化資產第一號。

他指出，除了有傳統的科儀外，今年也有嶄新的劇場及舞蹈演繹，以全新的展演方式，呈現在所有國人面前，歡迎大家到基隆參與這場為期一個月的文化饗宴。

文化局表示，8月14日放水燈遊行活動當天，特別邀請台灣國樂「采風樂坊」和「大紅桔劇場」領軍主演，並由亂彈阿翔與北管音樂交織演繹，透過樂曲、舞蹈及鼓聲藝競群合的概念，傳達雞籠中元祭的文化底蘊，以現代流行音樂和傳統音樂的結合，征服觀眾的聽覺及視覺。（編輯：張雅淨）1080730

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