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退休教師任志工獲教育奉獻獎 9月接受總統表揚

最新更新：2019/07/30 18:06

（中央社記者江俊亮嘉義市30日電）退而不休的幼教師謝雙璟擔任志工20多年，退休後以家庭志工為職志，擔任行為偏差、中輟孩子的家庭輔導，獲108年度教育奉獻獎，將於9月26日赴陽明山中山樓接受總統表揚。

嘉義市政府今天表示，謝雙璟於民國75年進入嘉義市復國幼兒園擔任專職幼教師，直到102年退休。任職期間她擔任志工，退休後仍擔任生命線、春暉校外會、嘉義市家庭教育中心志工。

市府指出， 謝雙璟有感於孩子的行為問題，很可能與家庭有關，因此走進家庭輔導。20多年的志工生涯，讓她經常接觸到需要協助、無助與痛苦的個案，而她也都能盡心盡力，協助個案把握翻轉人生的機會。

去年，謝雙璟被同伴推選為嘉義市家庭教育中心志工團團長，贏得全國績優志工團隊。她說，伙伴們深入個案家庭，陪家長一起面對家庭教養的各種問題，唯一的信念就是，深信只要家長願意打開心房，就有機會改變。

謝雙璟表示，孩子的中輟、危險行為、問題行為，一定有背後的原因，志工們走進家庭，鼓勵家長面對問題，一個家庭、一個家庭去了解、協助、修復，「每個孩子都不放棄」是最基本的信念。

她說，自己曾遇到一個國小3年級、還經常在學校尿褲子的個案。這名孩子不僅常尿褲子，也不肯跟任何同學及老師說話，於是她拿出幼教老師的本領，和孩子磨了3個月，講故事、畫畫、玩桌遊，終於讓孩子願意開口。

謝雙璟指出，孩子的心扉打開了，家長的心也要打開；被生活壓力折磨的大人，要讓他們跨出願意改變的那一步，其實蠻困難的；所幸志工伙伴們都願意伸出溫暖的雙手，她也要肯定能卸下心防、有勇氣面對問題的家長。

謝雙璟將於9月26日赴陽明山中山樓，與師鐸獎教師一起接受總統表揚。她說，自己是平凡的女子，感謝家人的全力支持，才能讓有限的生命燭光，點亮自己，也照亮別人。（編輯：陳俊碩）1080730

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