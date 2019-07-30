嘉大山海希望工程 偏鄉小學教製防蚊精油

嘉義大學30日在東石國小舉辦「山海希望工程計畫」成果發表會，嘉義大學校長艾群（前右2）、副校長劉榮義（前左3）等人了解香草種植及運用成果。（嘉義大學提供）中央社記者江俊亮傳真 108年7月30日

（中央社記者江俊亮嘉義縣30日電）嘉義大學今天在東石國小舉行「山海希望工程計畫」成果發表會，展現偏鄉國小栽植香草、萃取防蚊精油等成果。嘉大校長艾群表示，希望未來成立精油觀光工廠，創造偏鄉新希望。

嘉義大學今天發布新聞指出，嘉大與財團法人懷恩社會褔利慈善事業基金會於民國105年7月16日簽訂10年新台幣1200萬元經費的「山海希望工程計畫」產學合作，由副校長劉榮義擔任計畫總主持人。

校方今天在嘉義縣東石國小舉辦107學年度成果發表會，由嘉義大學校長艾群、副校長劉榮義、東石國小校長葉佳榔、黎明國小校長邱廣興等人分別展現校園香草栽植、香草園藝植物運用、精油萃取等成果。

嘉義大學微生物免疫與生物藥學系副教授吳進益在發表會中，展示師生及社區居民以精油萃取技術課程，開發的手工皂、防蚊精油等產品。

園藝學系教授洪進雄以香草植物栽種與實際運用，展示山區的黎明國小、海區的東石國小香草栽植成效，包括「黎明的香草天空」、「東石的魚菜（香藥草）共生」已成為校園特色。

森林暨自然資源學系教授何坤益表示，校方在嘉義大學蘭潭校區、社口林場、黎明國小、東石國小及社區栽種精油植物苗木，包括土肉桂、白千層、澳洲茶樹、檸檬桉及檸檬香茅等約2000株，目前也已展現成果。

由於偏鄉學校種植香草植物成效良好，艾群期許能持續邁向長期目標，成立國內第一個配合地方特色的精油觀光工廠，帶動社區經濟繁榮，創造偏鄉新希望與永續發展的願景。（編輯：黃世雅）1080730

嘉義大學30日在東石國小舉辦「山海希望工程計畫」成果發表會，展現偏鄉國小栽植香草、萃取防蚊精油等成果。圖為師生與社區居民進行精油萃取及開發精油產品應用。（嘉義大學提供）中央社記者江俊亮傳真 108年7月30日