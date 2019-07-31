金門后豐漁民2人出海翻船 弟獲救兄不治

（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）海巡署艦隊分署第九海巡隊今天表示，后豐港洪姓兄弟清晨出海遇到風浪，打翻膠筏，弟弟幸運抓住膠筏上的纜繩逃生；哥哥在事發3小時後才被發現救起，雖送醫急救仍回天乏術。

第九海巡隊組主任陳建文說，海巡隊上午7時34分，獲報后豐港籍「金豐2號」膠筏在塔山電廠外海0.5浬處翻覆，兩名漁民落海。海巡隊立即指派兩艘線上巡防艇前往搜救，並通報岸巡隊CP快艇緊急出勤救援。

海巡隊表示，巡防艇到達現場時，已經有附近5艘作業船隻的漁民熱心救援。「漁滿載1號」和「金合號」聯手救起落海漁民兩人，但其中一人溺水昏迷失去意識。巡防艇勤務人員協助病患後送，並實施CPR急救。隨後，防艇戒護漁滿載1號到達水頭碼頭，將傷患交由消防局救護車接手急救並送醫。

經過調查，海巡隊表示，獲救的洪姓漁民和胞兄今天清晨4時駕乘膠筏從后豐港出海前往塔山電廠外海作業，大約4時30分左右，疑因位處沙霸區（淺灘）又適逢退潮產生三角浪，膠筏被一道大浪打翻倒扣，弟弟幸運抓到船上纜繩，但哥哥不見蹤影。

海巡隊說，弟弟爬回膠筏上待救，一直到7時多才被漁滿載1號漁民發現救起，並通知附近漁船協助搜救失蹤的哥哥。但哥哥被尋獲時已失去呼吸心跳，雖送醫急救仍宣告不治。（編輯：翁翠萍）1080731