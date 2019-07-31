泳裝品牌思薇爾驚傳倒閉 桃園市府將助後續調解

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）桃園市政府勞動局今天獲報，台灣羅日雅公司（思薇爾泳裝開發設計）營運出狀況，立即派員到八德區的公司訪視，但大門緊閉無人上班，市府已聯絡員工，將協助申請勞資爭議調解。

根據蘋果日報報導，從事國內知名泳裝品牌思薇爾商品開發設計、生產及銷售的台灣羅日雅公司驚傳倒閉。

勞動局上午也接獲通報，台灣羅日雅公司的營運疑似有狀況，立即派員前往登記地的八德區訪視，隨後發布新聞稿表示，台灣羅日雅公司登記營運項目為從事鞋類、布類、服飾品批發零售，並負責泳裝品牌開發設計、生產及銷售，但上午公司大門緊閉，現場也無人員進出。

勞動局表示，台灣羅日雅公司從1月至今並無資遣通報紀錄，市府也未接獲公司通報大量解僱計畫書或公司勞工申請勞資爭議調解。而查詢經濟部商工登記公示系統，相關資料顯示公司狀態仍是營運中。

勞動局表示，截至下午3時，仍無法聯繫到公司管理階層，但已經找到公司員工，員工告訴勞動局人員，先前幾個月，公司的薪水支付就有些狀況，最近更收到公司傳來表達歉意的訊息。

勞動局表示，除將依法協助公司員工申請勞資爭議調解及相關權益保障工作，後續將調查公司是否有違反大量解僱法情形而未依法通報，若查有違法事實，可處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1080731