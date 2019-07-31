姜紫稜退而不休推廣口琴 再獲教育奉獻獎

新竹縣老師姜紫稜（圖）退休後勤走地方、積極推動口琴教學，培育出多名口琴獨奏優異學生，她在民國98年曾榮獲教育奉獻獎，今年再次得獎，肯定其對教育的熱心。中央社記者郭宣彣攝 108年7月31日

（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）新竹縣老師姜紫稜退休15年來不僅積極推動口琴教學，還是竹縣北埔國中圖書館志工協助學生閱讀，今年再次榮獲教育部頒發教育奉獻獎，肯定其對教育的熱心。

新竹縣長楊文科今天指出，姜紫稜在民國98年曾榮獲教育奉獻獎，今年再次得獎，他感謝其對教育的奉獻，她在退休後勤走地方、積極推動口琴教學，培育出多名口琴獨奏優異學生。

66歲姜紫稜下午向中央社記者表示，教育對於孩子很重要，孩子要學好，老師是關鍵，老師用什麼樣的心態教學，孩子就會獲得什麼，進而影響孩子的一生。因此，她在退休後，仍在教育界推動口琴教學，希望讓孩子在課餘時，培養正當娛樂，也能有一技之長。

姜紫稜說，她也會在暑假間推動口琴育樂營，教導學生學習基本吹奏。練習樂器能讓孩子定心，也能培養興趣，更能讓孩子透過音樂釋放學業壓力。

記者詢問，退休後為什麼還要這麼辛苦？姜紫稜對此指出，「一點都不苦，反而覺得生活充實」，她每天安排口琴課，看著孩子吹奏樂器、學習成長，自己生活在音樂中，生活充滿樂趣及快樂。

新竹縣橫山國中學生林芮歆、鄧雯綺向中央社記者表示，她們加入口琴社團，學習近1年半的時間，姜老師在課堂中教學相當細心，奠定吹奏基本功；未來若有機會，也會繼續吹奏口琴，參加各類賽事，帶給自己在學習過程不同的體驗。

新竹縣政府指出，姜紫稜目前仍在新竹縣北埔國中、橫山國中、碧潭國小、中山國小及文化局指導口琴社團。今年北埔國中獲新竹縣口琴大合奏、四重奏雙料冠軍。（編輯：戴光育）1080731