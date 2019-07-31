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基隆嶼海域違規潛水捕魚 最高可罰15萬

最新更新：2019/07/31 17:12
一艘漁船31日違規在基隆嶼海域潛水捕魚，經基隆海巡隊錄影蒐證並登船檢查，依違反漁業法規定，將楊姓船長和林姓船主函送基隆市政府裁處。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年7月31日
一艘漁船31日違規在基隆嶼海域潛水捕魚，經基隆海巡隊錄影蒐證並登船檢查，依違反漁業法規定，將楊姓船長和林姓船主函送基隆市政府裁處。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年7月31日

（中央社記者王朝鈺基隆市31日電）一艘漁船今天違規在基隆嶼海域潛水捕魚，經基隆海巡隊登船檢查，發現船上共有5隻漁獲和潛水裝備，訊後將楊姓船長和林姓船主函送基隆市府裁罰，最高可處新台幣15萬元罰鍰。

海巡署第二巡防區指揮部上午7時許接獲民眾報案，一艘漁船在基隆嶼海域疑似違規潛水捕魚，基隆海巡隊巡防艇立即前往調查，上午8時許在基隆嶼西北0.25浬處發現這艘漁船，船上共有2名人員，海巡隨即全程錄影蒐證。

海巡登船檢查時船上其中一名人員正在潛水捕魚，楊姓船長坦承以工具潛水採捕，船上有潛水裝備、氣瓶、潛水刀等裝備，另有石斑、雜魚等共5隻漁獲。

基隆海巡隊表示，潛水捕魚屬於主動捕獵方式，且可在水中較長時間，不利海洋復育，而這艘漁船登記經營為延繩釣和一支釣，未具潛水器漁業執照，不得有潛水捕魚行為。

全案經海巡調查後，依違反漁業法規定，將楊姓船長和林姓船主函送基隆市政府裁處，依法可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：翁翠萍）1080731

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