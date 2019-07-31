台商回流擴廠動土 黃偉哲：台南市府當後盾

台商直得科技公司在台南市樹谷園區擴建的新廠31日動土，台南市長黃偉哲（圖）致詞表示，台商回流加碼投資台南，市府也將盡一切努力，協助投資者獲得最好的投資效益，創造雙贏。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年7月31日

（中央社記者楊思瑞台南31日電）台商直得科技公司計畫投資新台幣30億元，在台南市樹谷園區擴建的新廠今天動土。台南市長黃偉哲在動土典禮致詞時表示，台商回流加碼投資台南，市府也會當台商發展的後盾。

黃偉哲表示，直得科技持續投資台南，不僅提供優質的就業機會，更有助台南經濟的發展及提高能見度。台南的財政正逐漸改善中，市府對招商仍相當積極。

他說，台南市政府特別訂定「促進科技與新創產業發展自治條例」；針對綠色能源、生物科技、數位科技及流行時尚等領域、5000萬元以上的投資案，市府會盡力幫忙。

黃偉哲指出，台商回流加碼投資台南，市府也將盡一切努力，協助投資者獲得最好的投資效益，創造雙贏。相信台南也將會為直得科技提供廣大的業務發展空間及商機，成為發展後盾。

台南市政府經濟發展局指出，直得科技是自動化產業專業製造與關鍵技術開發者。主要產品為線性滑軌、線性馬達、線性馬達模組、工業機器人與次系統等。直得科技樹谷廠已於民國106年興建第1期工程，此次擴廠興建第2期工程，計畫再投入約30億元資金，可創造約200個就業機會。（編輯：黃世雅）1080731