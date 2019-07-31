疑遭虐扭斷翅膀 布農族聖鳥落難安置

台南市野鳥學會救傷組接獲民眾通報，協助安置一隻有「布農族聖鳥」美稱的紅嘴黑鵯，但發現這隻鳥的翅膀已遭扭斷拔除，將尋求民眾或義工收養照顧。（台南鳥會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年7月31日

（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市野鳥學會救傷組接獲民眾通報，協助安置一隻有「布農族聖鳥」美稱的紅嘴黑鵯，但卻發現這隻紅嘴黑鵯的翅膀已遭刻意扭斷拔除，疑似遭虐，暫時協助安置並盼媒合收養。

台南市野鳥學會總幹事林岱瑢今天接受媒體訪問時表示，一名民眾昨天在安平區一處民宅戶外，發現一隻鳥被關在小鳥籠內，鳥的健康狀況看來不佳，疑似被棄養。這名民眾徵求民宅住戶同意後，與台南鳥會救傷組取得聯絡，隨後把這隻鳥送到台南鳥會。

林岱瑢表示，當時協助安置這隻鳥的救傷義工檢視後嚇了一跳，這隻鳥沒有翅膀；不是先天缺陷，而是遭人為拔除，像啃雞翅一樣從關節處整節扭轉拔除。也讓義工感到憤怒、難過。

林岱瑢說，這隻鳥是台灣特有亞種紅嘴黑鵯，體型與平地常見的白頭翁差不多，常成群出現在中低海拔山區。在布農族的神話中，傳說紅嘴黑鵯在遠古時期的一場洪患裡帶回火種，協助族人度過危機，而被布農族視為聖鳥。

林岱瑢說，要不是有熱心民眾發現通報，這隻紅嘴黑鵯恐怕已經死亡。目前暫時安置在鳥會，並將尋求民眾或義工收養照顧。(編輯:孫承武)1080731