目睹千年老樹被盜伐 院檢首長痛心

林務局屏東林管處31日邀請高屏區法院首長和地檢署檢察長與警方等單位共25人，走訪5月29日破獲的旗山事業區第57林班盜伐現場，眾人皆感痛心。（屏東林管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年7月31日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）今天是「世界巡護員日」，林務局屏東林區管理處邀請高屏地區院檢首長及警察單位，前往旗山林班盜伐柚木現場一睹盜伐情形，看到千年老樹被盜伐，院檢首長們說，令人痛心。

屏東林管處共邀請高屏區法院首長和地檢署檢察長與警方等9個單位25人，前往5月29日破獲的旗山事業區第57林班盜伐柚木現場。

橋頭地方法院院長莊秋桃表示，林木對於環境保護非常重要，有的樹齡達千年以上，遭山老鼠砍倒盜取，令人痛心，建議林務單位在被害告訴書上可加強環境破壞及水土流失論述，也可請專家提供專業意見及評估損失價值。

高雄地檢署檢察長周章欽也以他在宜蘭的案例，強調犯罪偵查臨場感的重要及檢察官獨立審判的核心價值，希望檢警林的合作，消弭高屏澎地區安居樂業的潛在犯罪。

屏東林管處長張偉顗表示，林管處與轄區地方法院、檢察署、警察單位已建立聯繫平台機制，卻常因犯罪地點偏遠、交通不便，難有邀請法官及檢察官親臨被害現場，目睹在文字及圖說外的被害實況與慘狀，今天能由地院院長及地檢檢察長親自率員參與現勘，實屬難得的機會。

林務局副局長廖一光說，違反森林法案件民國100年370件，107年已減少至150件左右，顯示聯合查緝已有顯著效果，第一線森林護管員是林務局的重要資產。

屏東林管處為配合全國性的世界巡護員日，由所屬工作站分別結合高雄市那瑪夏區廣顏產銷協會、屏東縣牡丹鄉大梅社區、國家森林調查監測志工及高雄科技大學登山社，形成一支齊心捍衛山林的「護林者聯盟」，同步前往貴重木高風險地區，體驗巡山員巡護的辛苦，希望社會大眾持續關注森林護管人員守護山林工作艱辛。（編輯：黃世雅）1080731