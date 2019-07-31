目睹千年老樹被盜伐 院檢首長痛心
最新更新：2019/07/31 18:32
林務局屏東林管處31日邀請高屏區法院首長和地檢署檢察長與警方等單位共25人，走訪5月29日破獲的旗山事業區第57林班盜伐現場，眾人皆感痛心。（屏東林管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年7月31日
（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）今天是「世界巡護員日」，林務局屏東林區管理處邀請高屏地區院檢首長及警察單位，前往旗山林班盜伐柚木現場一睹盜伐情形，看到千年老樹被盜伐，院檢首長們說，令人痛心。
屏東林管處共邀請高屏區法院首長和地檢署檢察長與警方等9個單位25人，前往5月29日破獲的旗山事業區第57林班盜伐柚木現場。
橋頭地方法院院長莊秋桃表示，林木對於環境保護非常重要，有的樹齡達千年以上，遭山老鼠砍倒盜取，令人痛心，建議林務單位在被害告訴書上可加強環境破壞及水土流失論述，也可請專家提供專業意見及評估損失價值。
高雄地檢署檢察長周章欽也以他在宜蘭的案例，強調犯罪偵查臨場感的重要及檢察官獨立審判的核心價值，希望檢警林的合作，消弭高屏澎地區安居樂業的潛在犯罪。
屏東林管處長張偉顗表示，林管處與轄區地方法院、檢察署、警察單位已建立聯繫平台機制，卻常因犯罪地點偏遠、交通不便，難有邀請法官及檢察官親臨被害現場，目睹在文字及圖說外的被害實況與慘狀，今天能由地院院長及地檢檢察長親自率員參與現勘，實屬難得的機會。
林務局副局長廖一光說，違反森林法案件民國100年370件，107年已減少至150件左右，顯示聯合查緝已有顯著效果，第一線森林護管員是林務局的重要資產。
屏東林管處為配合全國性的世界巡護員日，由所屬工作站分別結合高雄市那瑪夏區廣顏產銷協會、屏東縣牡丹鄉大梅社區、國家森林調查監測志工及高雄科技大學登山社，形成一支齊心捍衛山林的「護林者聯盟」，同步前往貴重木高風險地區，體驗巡山員巡護的辛苦，希望社會大眾持續關注森林護管人員守護山林工作艱辛。（編輯：黃世雅）1080731
林務局屏東林區管理處31日「世界巡護員日」活動，特別邀請高屏地區法院首長及檢察署檢察長等人親自走訪山老鼠盜伐現場，讓偵審機關對生態環境破壞有更深體認。（屏東林管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年7月31日