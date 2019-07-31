飛趣不可 澎湖遠航馬拉松來挑戰

「2019澎湖遠航馬拉松」8月1日起報名，11月17日在澎湖美麗海灣登場，除了有澎湖在地美食，遠航空姐也將精彩熱舞在賽場上為選手加油。（資料照片）中央社 108年7月31日

（中央社澎湖縣31日電）年度最夯的「2019澎湖遠航馬拉松」，今年11月17日在澎湖美麗海灣登場，除了有澎湖在地美食，遠航空姐也將精彩熱舞在賽場上為選手加油。這項賽事8月1日起報名。

遠東航空副總經理盧紀融表示，這項馬拉松活動明天起受理報名，分42K 全馬組、21K半馬組、10K挑戰組和5K健走組等四組來進行，預估有7500人參賽，將是歷年來的新高。除全馬以1500人為限外，其餘三組都是2000人，有意挑戰者要把握報名，澎湖縣籍民眾報名可獲贈遠航機票折價券500元。

盧紀融表示，今年的遠航馬拉松賽事，除了選手在美麗海灣競技，遠航的空姐除了在賽事的選手之夜，勁歌熱舞外，並在賽場上為所有選手加油，現場並安排有澎湖在地美食提供參賽選手品嚐。

遠航配合澎湖遠航馬拉松賽，也同步推出內容有2天1夜和3天2夜的套裝行程，每人新台幣2688和3088元，絕對「俗夠大碗」。(編輯:孫承武)1080731