長輩擔任超商實習店員 翻轉失智刻板印象

（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）嘉義縣首家「幾點了咖啡館」今天在水上鄉統一超商開幕，縣長翁章梁與擔任店員的失智長輩互動。他說，藉由實習過程，增進長輩與大眾接觸互動機會，翻轉對失智刻板印象。

101歲的梅珠、75歲的富子和77歲的富美阿嬤，今天在水上鄉這家超商擔任實習店員，翁章梁、立委蔡易餘、水上鄉長劉敬祥及天主教中華聖母基金會董事長陳美惠前往光顧，並鼓勵這3位長輩。

翁章梁為體驗高齡長者身體退化情境，戴起特殊老化眼鏡和手套，與長者一起整理貨架，過程中長者在店員協助下，精確地操作咖啡機、結帳。他指出，透過老化裝扮，體會高齡長者視力退化的不便，用更多同理心去關心和對待大家身邊的長輩。

翁章梁感謝超商與天主教中華聖母基金會合作「幾點了咖啡館」，讓嘉義縣失智長輩有機會到一個友善、安全的場域與大眾互動，達到減緩失智效果。

翁章梁說，失智長輩的動作也許沒有那麼俐落、快速，但他們都很認真將每個步驟做好，希望大家往後可以多到門市與長輩「交關」，給予這群高齡實習生加油鼓勵。

陳美惠表示，自2017年6月起與統一超商合作「幾點了咖啡館」，每週固定時間，讓失智長輩到門市實習，學煮咖啡及茶葉蛋、結帳接待等，目前看到許多長輩臉上有更多的笑容與自信，家屬也肯定並鼓勵長輩持續參與，希望透過引導和陪伴，讓失智長輩有更多機會與大眾互動，翻轉大家對失智刻板印象。（編輯：黃世雅）1080801