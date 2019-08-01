韓國瑜小內閣再走一人 行政暨國際處長請辭

（中央社記者王淑芬高雄1日電）高市府市長韓國瑜小內閣首長繼社會局長葉壽山請辭回屏東參選立委後，今天又有行政暨國際處長王智立請辭生效。對於請辭原因，市府新聞局長王淺秋受訪表示，是王智立生涯規劃。

市府中午於媒體群組發布訊息指出，王智立因個人生涯規劃考量，請辭自8月1日生效，職務暫由市府副秘書長張裕榮代理。

據市府內部傳出，行國處有業務疏失，包括市府公文外流、市長室被人員多次入侵，還有韓國瑜赴美國參訪行程安排有失誤等。

記者聯繫王智立，他說早在美國期間就有對行程失誤口頭自請處分；另有媒體指有公文外流一事，他駁斥不實說法。

韓國瑜日前證實近日小內閣人事會有異動，但在市府尚未發布人事異動前，王智立提前請辭，相當受到關注。

王智立請辭是繼葉壽山之後，小內閣請辭的第2人。其實王智立進市府前曾擔任全球半導體產業協會亞太地區執行長10年，忙碌的工作於2016年卸任。

日前韓國瑜在接受媒體專訪，主動談到會有3、4名首長異動，他並於7月23日的市政會議後證實前勞動部長陳雄文將出任副市長，規劃副市長洪東煒轉任高雄港區土地開發公司總經理職務。

陳雄文今天告訴中央社記者，將會在8日上任。（編輯：林沂鋒）1080801