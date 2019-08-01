北一女74年來首位男校長上任 現階段不收男生

（中央社記者梁珮綺台北1日電）台北市69名新任（連任、轉任）校長今天進行布達典禮，北一女74年來首見的男校長陳智源上任。陳智源表示，北一女現階段不會招收男學生，並期待讓學生有新環境追求學問、真理。

陳智源原任台北市立和平高級中學校長，在遴選中出線，成為台北市立第一女子高級中學自公元1945年後首位男校長，也是北一女創校115年來首位台灣籍男校長，之間則經歷13名女校長。

台北市政府教育局上午舉辦69名新任（連任、轉任）校長布達宣誓典禮，代表致詞的陳智源說，只有辦好教育，才能讓下一代找到出路；讓天賦自由，才能引領每個孩子探索自己，成為自己想要的樣子。

他說，台北有豐富行政資源，校長要承擔更多社會責任，辦學不自我設限，學習就沒邊界。12年國民基本教育新課綱將面臨最好的時代，也可能是最壞的時代，希望校長們有足夠勇氣推動想改變的事，寧靜的心接受無法改變的事及一定的智慧明辨兩者差異。

陳智源接受訪問時表示，會盡量照顧到每個差異化學生，現行體制無法真正實施個別化教學，他到北一女任校長，不會因性別不同而有不同感受。

他說，未來4年期待讓學生有新環境追求學問、真理、參與社會事件，台灣如果有需要年輕人關心、幫忙的地方，希望學生願投入時間發揮創意、累積生命歷程，清楚未來想要擁有的價值觀與人生，讓生命更美好。（編輯：李明宗）1080801