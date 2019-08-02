希望合唱團街頭快閃 8/3屏市演唱古謠

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東縣政府推出的莫拉克風災10週年紀念活動之一「快閃到屏東-遇見古謠傳唱」，3日下午將由希望合唱團在屏東火車站等5處快閃演唱，讓市民也能聽到希望合唱團的天籟之音。

屏東排灣族的希望兒童合唱團（Puzangalan Children's Choir），7月前往德國參加「2019勃拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱比賽」傳出捷報，在兒童組、民謠組、聖樂組3個組別比賽中都拿下金獎，創下歷年最好的成績，除了讓人看見災區重新奮起的精神，更讓全世界聽見台灣。

屏東縣政府表示，舉辦莫拉克風災10週年紀念活動，特別邀請象徵重建希望的希望合唱團，選擇屏東市人流量較多地點，搭配原民處「收穫那麼多」活動進行快閃活動，由「希望合唱團」表演2首動聽歌曲，並統一喊「莫拉克風災10週年紀念」後快閃，讓民眾關注莫拉克風災後的正向改變。

縣府表示，希望合唱團街頭快閃活動，明天下午1時10分在屏東火車站1樓大廳首發，1時30分在復興北路及中正路交叉路口人行道、1時50分在屏東太平洋百貨、2時10分在職人町、2時30分在屏東縣體育場入口（仁愛國小對面）。（編輯：黃世雅）1080802