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金湖天使站慶5週年 爺奶手作披薩同樂

最新更新：2019/08/02 16:01
華山基金會慶祝金門縣金湖愛心天使站成立5週年，2日邀請十多位長者到柴燒窯烤店做披薩，長輩們開心豎起拇指說「好吃」。中央社記者黃慧敏攝　108年8月2日
華山基金會慶祝金門縣金湖愛心天使站成立5週年，2日邀請十多位長者到柴燒窯烤店做披薩，長輩們開心豎起拇指說「好吃」。中央社記者黃慧敏攝　108年8月2日

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）華山基金會慶祝金門縣金湖天使站成立5週年，今天邀請十多位長者手作披薩。從揉麵糰、鋪食材，老寶貝玩得很開心，雖然平日不常吃披薩，但多數阿公阿嬤嚐過後都說好吃。

華山基金會是在民國103年成立金湖愛心天使站，累計服務近95位長輩。5週年「幸福好滋味」感恩茶會在金沙鎮小瓢蟲柴燒窯烤金門店舉行，由店家協助長者手作披薩。

老人家聆聽店長曾文笙指令，先揉麵團，再用叉子在麵團戳洞。華山工作人員風趣地叮嚀，要像愛人一樣輕輕地搓揉麵團，然後如同恨人般地用叉子用力戳麵團，這樣發酵才會順利，烤得鬆軟。

麵團用棍棒來回輾平後發酵、入窯燒烤，拿出來鋪餡料。食材要依序放入蔬菜、肉，最後才是乳酪絲，再入窯燒烤一次。不一會兒，香噴噴的披薩就出窯了。

過程中，金門在地音樂家許翼騰以烏克麗麗彈奏經典民謠「望春風」等歌曲，長輩跟著哼唱，氣氛溫馨。老寶貝成員徐明智也上陣吹蕭，與大家同樂。

雖然每位長者吃到的披薩不一定是自己做的，但看到大家共同的成果，都很開心。只是金門老人家平日不太有機會吃披薩，李阿公嚐後，直說「好吃」；秀珍阿嬤則說，一大片吃不完，要和大家分享。

金沙鎮長吳有家、華山工作人員和長輩共同分享蛋糕，慶祝華山金湖天使站5週年慶。天使站義工吳有欽平日熱心接送並探訪長者，獲華山頒感謝狀，感謝他這些年來無私的奉獻及付出。

華山基金會在全台為失智、失能、失依長輩，提供免費到宅訪視、陪同就醫等服務，金門地區自101年在金城鎮設站，連同金湖站共服務近180位弱勢長輩。認助計畫經常進行，愛心專線：（082）327-204。（編輯：謝雅竹）1080802

華山基金會慶祝金門縣金湖愛心天使站成立5週年，2日邀請十多位長者到柴燒窯烤店製作披薩。中央社記者黃慧敏攝　108年8月2日
華山基金會慶祝金門縣金湖愛心天使站成立5週年，2日邀請十多位長者到柴燒窯烤店製作披薩。中央社記者黃慧敏攝　108年8月2日
華山基金會慶祝金門縣金湖愛心天使站成立5週年，2日邀請十多位長者到柴燒窯烤店做披薩，從揉麵團到餡料，長輩們都用心學習。中央社記者黃慧敏攝　108年8月2日
華山基金會慶祝金門縣金湖愛心天使站成立5週年，2日邀請十多位長者到柴燒窯烤店做披薩，從揉麵團到餡料，長輩們都用心學習。中央社記者黃慧敏攝　108年8月2日
華山基金會慶祝金門縣金湖愛心天使站成立5週年，2日邀請十多位長者到柴燒窯烤店做披薩，開心展示成果。中央社記者黃慧敏攝　108年8月2日
華山基金會慶祝金門縣金湖愛心天使站成立5週年，2日邀請十多位長者到柴燒窯烤店做披薩，開心展示成果。中央社記者黃慧敏攝　108年8月2日
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