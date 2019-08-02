嘉義華商創校百年 師生校友聯展義賣

（中央社記者江俊亮嘉義市2日電）國立華南高級商業職業學校適逢創校百年，廣告設計科師生與校友會今天在市府舉辦「2019華商校友繪師生聯展」，並同步義賣38件藝術作品，所得全數捐作學校清寒獎助學金。

華商校友繪師生聯展今天在市府大廳舉辦開幕儀式，由嘉義市長黃敏惠、華南高商校長孫忠義等人剪綵，共展出油畫、水彩畫、抽象畫、插畫、拼布畫、國畫、書法、陶藝及皮藝創作等38件作品。

黃敏惠致詞表示，嘉義市一向重視教育，華南高商創校百年，廣告設計科師生與校友捐出藝術作品義賣，並將義賣所得挹注清寒子弟獎助學金，不僅呈現出最好的教育力，也展現嘉義市畫都的生命力。

孫忠義指出，華商自民國62年開辦廣告設計科至今，已邁入第46屆，當時的科主任郭彬源引進在日本關西美術學院所學的西畫技巧，帶領華商廣設科開啟新頁，在多元化的教導下，多年來孕育出許多優秀廣告人與藝術家。

他說，這次參展者提供的作品，不僅彙集成紀念畫冊，也進行義賣，作為學校清寒獎助學金，除了串起華商校友情誼，也希望藉由聯展彰顯嘉義市「美學之都」與「文藝之鄉」的美名。（編輯：黃世雅）1080802