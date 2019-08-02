更多編輯台推薦新聞：
合歡山暗空觀星獲國際認證 台灣第一座
生活

合歡山暗空觀星獲國際認證 台灣第一座

影片／反制共軍軍演 國軍操演117枚飛彈射擊畫面曝光
政治

影片／反制共軍軍演 國軍操演117枚飛彈射擊畫面曝光

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

嘉義華商創校百年 師生校友聯展義賣

最新更新：2019/08/02 17:21
國立華南高級商業職業學校2日舉辦「2019華商校友繪師生聯展」開幕式，嘉義市長黃敏惠（前右2）、華南高商校長孫忠義（前中）等人出席剪綵。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真　108年8月2日
國立華南高級商業職業學校2日舉辦「2019華商校友繪師生聯展」開幕式，嘉義市長黃敏惠（前右2）、華南高商校長孫忠義（前中）等人出席剪綵。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真　108年8月2日

（中央社記者江俊亮嘉義市2日電）國立華南高級商業職業學校適逢創校百年，廣告設計科師生與校友會今天在市府舉辦「2019華商校友繪師生聯展」，並同步義賣38件藝術作品，所得全數捐作學校清寒獎助學金。

華商校友繪師生聯展今天在市府大廳舉辦開幕儀式，由嘉義市長黃敏惠、華南高商校長孫忠義等人剪綵，共展出油畫、水彩畫、抽象畫、插畫、拼布畫、國畫、書法、陶藝及皮藝創作等38件作品。

黃敏惠致詞表示，嘉義市一向重視教育，華南高商創校百年，廣告設計科師生與校友捐出藝術作品義賣，並將義賣所得挹注清寒子弟獎助學金，不僅呈現出最好的教育力，也展現嘉義市畫都的生命力。

孫忠義指出，華商自民國62年開辦廣告設計科至今，已邁入第46屆，當時的科主任郭彬源引進在日本關西美術學院所學的西畫技巧，帶領華商廣設科開啟新頁，在多元化的教導下，多年來孕育出許多優秀廣告人與藝術家。

他說，這次參展者提供的作品，不僅彙集成紀念畫冊，也進行義賣，作為學校清寒獎助學金，除了串起華商校友情誼，也希望藉由聯展彰顯嘉義市「美學之都」與「文藝之鄉」的美名。（編輯：黃世雅）1080802

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報