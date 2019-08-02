一天2個潮水捕獲近5千斤 馬祖白帶魚大豐收

大批白帶魚洄游過境馬祖，漁民定置網一天2個潮水可捕獲近5000斤，漁民說，再過幾天潮水轉大時，捕獲量可能還會更多。（北竿漁民提供）中央社 108年8月2日

（中央社馬祖2日電）大批白帶魚洄游過境馬祖，連日適逢大潮水，漁民定置網一天2個潮水可捕獲近5000斤，今年捕獲量最大的一個潮水。魚體平均有3指至4指幅寬。

漁民說，馬祖白帶魚雖然體型沒有台灣來得大，但鮮甜卻是季節限定美味，此間河海交界，海水鹽度適中，白帶魚特別好吃。

鮮甜白帶魚1斤從新台幣50元至80元不等，視魚體大小而定。這批過境的白帶魚數量驚人，漁民說，再過幾天潮水轉大時，捕獲量可能還會更多。

7月下旬開始，是馬祖周邊海域小白鯧、白帶魚、透抽漁汛期，一到夜晚，往各方位海上望去，常常是燈火通明、漁火處處，宛如有許多明月從海上升起，對白帶魚、透抽等這些有趨光性的魚獲有致命的吸引力。

每年夏秋季是定置網最重要漁汛期，主要網捕對象為洄游性魚類，每個潮水來的魚大小都不一，數量也不穩定。（編輯：李錫璋）1080802