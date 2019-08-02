中國伏季休魚期解禁 澎海巡查扣越界陸船

（中央社澎湖縣2日電）大陸海洋伏季休漁期解禁，陸船再現。澎湖海巡隊今天在目斗嶼西北海域發現「閩惠漁02055號」越界，經廣播停船受檢不理，海巡登檢查扣，依法押返調查，船上還有15公斤豬肉沒入銷毀。

澎湖海巡隊表示，大陸自8月1日起，開放北緯26度30分至閩粵海域交界線海域，可進行桁杆拖蝦、籠壺類、刺網及燈光圍、敷網撈作業，其他漁業則至8月16日12時起開放作業。

澎湖海巡隊為嚴防陸船結束伏季休漁期解禁後第一波入侵，昨天即超前部署，在目斗嶼、花嶼及七美嶼等重點區域部署，其中澎湖艦配合第13巡防區岸際雷達系統互相驗證，今天在目斗嶼西北14浬處發現大陸籍「閩惠漁02055號」漁船，越界入侵限制水域，多次廣播、鳴笛下令停船受檢，惟船老大置之不理加速逃逸，在追逐4海浬後登檢控制，並帶回隊部調查。

澎湖海巡隊表示，「閩」船昨天出海，還未下網捕撈就被警網查獲，船上無漁獲，不過船上有15公斤的豬肉，防堵非洲豬瘟入侵，全數交由防疫檢疫局處理，黃姓船老大等9名船員留置調查。（編輯：林沂鋒）1080802