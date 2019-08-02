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台南頑皮世界引進長頸鹿 適應良好人氣高

最新更新：2019/08/02 17:22

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南學甲頑皮世界野生動物園從美國引進兩隻長頸鹿，7月初在美國在台協會（AIT）與行政院農業委員會動植物防疫檢疫局協助下順利抵台。7月25日公開亮相後，已成人氣動物明星。

頑皮世界野生動物園原為南台灣唯一飼養長頸鹿的動物園，但原本飼養的最後一隻長頸鹿「宵順」在去年9月死亡。園方今年斥資新台幣2000萬元，自美國引進兩隻網紋長頸鹿；分別是1歲半的公鹿李維（Levi）、與2歲的雌鹿娜塔莎（Natasha），園方已安排於7月25日公開亮相。

頑皮世界野生動物園副總經理李英俊今天告訴中央社記者，自從宵順死亡後，有些造訪園區的小朋友因看不到長頸鹿感到失望，有的甚至還會向家長哭鬧。園方一直很積極進行再引進的計畫，並在今年順利由美國引進這兩隻人工飼養繁衍的長頸鹿。

李英俊表示，有關進口文件方面的問題，在美國在台協會的協助下，長頸鹿還在美國時就處理妥當。由於按規定需進行15天的隔離檢疫，但機場及農委會動植物防疫檢疫局沒有適合長頸鹿的場地。後來採取由園方自行設置隔離檢疫區方式進行，場地也在事前就獲得防檢局檢查合格。

他說，兩隻長頸鹿是在7月7日運抵台灣，當天晚上就由園方到桃園機場接回台南，展開隔離檢疫、並讓長頸鹿適應台灣的飼養環境，至今適應情況良好。

李英俊表示，最近剛好是暑假檔期，兩隻長頸鹿自從7月25日公開亮相後，吸引不少各地的小朋友指名要看，已成為高人氣的動物明星。（編輯：林沂鋒）1080802

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