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從吳沙開蘭到雪隧 頭城要出書展風華

最新更新：2019/08/02 18:04

（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）宜蘭縣頭城鎮號稱「開蘭第一城」，當地從清朝吳沙開墾蘭陽平原到雪山隧道開通後，歷經不同衝擊。為紀錄200多年來變遷，頭城鎮公所邀請學者編撰專書，有系統性整理紀錄。

頭城鎮公所今天舉辦「頭城文化深植、鄉土叢書紮根」記者會指出，邀請學者編撰專書，針對頭城200多年發展予以系統性整理與紀錄。

鎮公所表示，清朝嘉慶元年（西元1796年），吳沙率領先民開墾蘭陽平原，頭城是「開蘭第一城」的歷史地位流傳至今，但因河道淤積、居民活動及生活方式等而漸漸轉變，一度讓繁盛景況逐漸凋落。

雪山隧道通車後，鎮公所指出，雪隧為頭城帶來不同的衝擊及不可預期的效應。

鎮公所表示，綜觀過去文獻資料，對於頭城的記載往往是較為片段或僅是經由口述傳說，無法讓民眾有較深層的理解與認識。

為有效紀錄與保存頭城相關資料，鎮公所指出，今年6月邀請相關學者針對頭城鎮200多年來的興衰與發展，預定推出「人與土地的對話─頭城的地理采風」、「人與神的共構─頭城地區的寺廟」兩本專書。專書預計今年底完成，明年出版。

頭城鎮長曹乾舜致詞時表示，頭城是具有悠久歷史、文風鼎盛的城市，過往的故事與鄉土傳說相當多，希望藉由這兩本專書的出版，讓外界更清楚認識頭城鎮昔日風華。（編輯：戴光育）1080802

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