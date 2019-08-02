泰雅傳統文物巡迴展 重見餽贈助產士禮物

（中央社記者黃旭昇新北2日電）文史工作者高茂源的母親是漢人助產士，烏來泰雅族人感謝她的幫助，贈送很多器物或織品充當回饋禮金。這些帽子、織布、甚至助產工具等文物，今天起在新店文史館展出。

新北市烏來泰雅民族博物館為了讓珍貴的文物能走出博物館，今天下午在新店文史館舉辦「重返。泰雅－高茂源捐贈巡迴特展」開幕茶會，展示文史工作者高茂源捐贈的泰雅傳統珍貴文物。

市府原住民行政局表示，捐贈者高茂源是出生於烏來的漢族，其母親高蔡市生前從事助產士工作，烏來當地泰雅族人為報答其母親的恩惠，常致贈泰雅織品或器物作為回饋禮金。

高家因此收藏許多泰雅族的物件，高茂源長年致力於蒐集烏來當地文史的研究與資料，不但保存母親所珍藏的泰雅族文物，自己也蒐藏許多泰雅傳統文物。

高茂源將35件文物，無償捐贈給烏來泰雅民族博物館，包括竹簍、帽子、傳統織布等，希望藉博物館能量妥善保存珍貴傳統文物，也鼓勵更多人研究泰雅文化。

原民局說，烏來泰雅民族博物館規劃未來讓這些文物能至各部落甚至跨族群巡迴展覽，讓族人重新見到流落各處的先祖文物，重建過往的共同歷史記憶。（編輯：方沛清）1080802