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海科館水中美人魚秀 首場展演登場

最新更新：2019/08/03 13:42
國立海洋科技博物館邀請台灣人魚藝術學院在水中展演人魚藝術，首場演出3日下午登場，表演者如同美人魚在水中悠游。（國立海洋科技博物館提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年8月3日
國立海洋科技博物館邀請台灣人魚藝術學院在水中展演人魚藝術，首場演出3日下午登場，表演者如同美人魚在水中悠游。（國立海洋科技博物館提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年8月3日

（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）國立海洋科技博物館首度邀請「台灣人魚藝術學院」在水中展演人魚藝術，首場活動今天下午2時登場，藉由展演提倡海洋教育外，並讓民眾了解親水活動需具備的安全知識。

海科館產學交流組主任施彤煒表示，「人魚藝術展演」今天及10日、17日下午2時及4時，在海科館主題館兒童廳旁的「機械魚池」舉行，表演者如同「美人魚」在水中悠游，藉由水下單蹼及身體律動，展開的「人魚運動」。

他說，這是一項難度頗高的水域運動項目，「自由潛水」簡單的說就是不使用空氣瓶，憋一口氣潛入水中，裝備只有面鏡、配重、潛水衣及一雙修長的蛙鞋。

施彤煒指出，「台灣人魚藝術學院」是由一群熱愛海洋、時常參與淨灘及淨海活動的自由潛水教練及學員們組成的表演團隊，「人魚藝術展演」為結合「自由潛水」及「表演藝術」融合而成的優美、吸睛表演節目。

館方表示，今天晚間7時在大客車停車場也安排「FOCA福爾摩沙馬戲團」演出，演出內容包含倒立、翻滾、疊羅漢、跑酷、扯鈴等多種特技元素，歡迎民眾免費前往觀賞。此外，具有原住民身分的民眾，今天和明天可憑身分證明免費進入主題館和參觀特展。（編輯：張雅淨）1080803

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