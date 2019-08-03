寶寶尿布換人包 爸爸手腳不輸媽媽

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）響應國際母乳週，南投醫院今天舉辦「爸拔包尿布」等趣味競賽，有參賽爸爸展現不輸媽媽的俐落手腳，迅速確實幫寶寶包好尿布，但也有寶寶臨場緊張哇哇叫，逗得爸爸手忙腳亂。

每年8月第1週是國際母乳週，衛生福利部南投醫院為宣導母乳哺育重要性及支持公共場所母乳哺育，今天舉辦「爸拔包尿布」、「親子蛋糕彩繪」、「寶寶爬行」、「親子氣球製作」、「寶寶搬搬樂」等活動，吸引10多組爸爸、媽媽帶小孩來闖關，現場洋溢歡笑聲。

進行「爸拔包尿布」比賽時，不少男性手腳俐落，絲毫不遜色，輕鬆幫小寶貝穿脫尿布，參賽者曾姓男子說，照顧小孩並非只是媽媽的工作，因此平時就會幫兒子換尿布、洗澡，父母一起學習、共同陪伴孩子成長才是最重要，醫院今天辦理活動是很好宣傳。

南投醫院副院長洪世昌說，母乳含天然鐵質及免疫球蛋白等豐富營養，母乳哺育也能降低寶寶腸胃道、呼吸道感染機會，不僅省奶粉錢花費，也賺到無價健康；南投醫院是母嬰親善醫療院所，致力推廣母乳哺餵，並辦理多項活動提供正確保健及哺餵母乳等知識。

竹山秀傳醫院今天也舉辦「親子神釣手」、「寶寶配對」遊戲，考驗親子默契並能訓練寶寶手、眼協調，一名許姓母親說，剛開始哺乳很痛苦，為趕上寶寶喝奶量，身心承受很大壓力，但逐漸適應後就能放鬆依寶寶需求哺餵，每次看見寶寶滿足表情都很幸福。（編輯：黃世雅）1080803