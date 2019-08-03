藝起尋金登場 畫家民眾熱情速寫金門

金門文化園區「藝起尋金」開跑，園區管理所邀請台灣畫家洪明河（圖）到金門，帶領民眾尋訪聚落，用畫具速寫金門的美麗。中央社記者黃慧敏攝 108年8月3日

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）台灣畫家洪明河帶領學生到金門速寫，開啟金門文化園區「藝起尋金」序幕。園區管理所長盧根陣今天表示，希望透過系列活動，活化博物館，期許文化園區成為金門文化觀光入口。

盧根陣說，推動常民文化和聚落生活，深化文化觀光，是文化園區的重點目標；然而「博物館」是個生澀的名詞，「藝起尋金」就是要透過系列活動，讓博物館活起來，讓民眾愛上博物館。

首登場的「原鄉情」，帶領民眾遊洋樓、說洋樓和畫洋樓，盧根陣邀請復興美工時期的同學洪明河，陪伴台灣和本地民眾走訪碧山和水頭聚落的洋樓，聽耆老說故事，並用簡單的畫具速寫洋樓。

洪明河說，速寫已在全球蔚為風潮，只要帶著一支上色不會暈開的筆、一張圖畫紙用板子夾著，就可以就地作畫。除了碧山和水頭的洋樓，他還速寫了順天洋樓、陳景蘭洋樓等。這些作品都將留在金門。

34年前，洪明河在金門夏興空軍防砲部隊服役，由於美術專長，服役期間主要在為營區牆壁塗裝，畫了幾十面牆。不過，他說，這次舊地重遊，雖然街道似曾相識，但因當兵時都在室內作畫，很少外出，不知道還能否找到老營區和自己的畫作。

洪明河說，服役時覺得苦悶，現在卻有不同心情，尤其「藝啟尋金」收獲滿滿，以後一定會常來，因為金門實在太美了，有太多的題材可以速寫。

本地畫家楊文斌帶著10歲的神童畫家兒子楊宸安熱情參與速寫洋樓。他說，金門美景處處，是速寫的天堂，枯枝削尖沾上墨汁就可作畫，並認為，速寫是想到什麼就畫什麼，猶豫不決反而畫不好，畫下去就對了，「不用太謹慎」。

台北的葉先生退休後跟著洪明河學速寫，他說，以前都是「路過」金門到中國出差，這次才發現原來金門出乎意料地漂亮，很羨慕金門能把古厝和洋樓保存得這麼完善。

文化園區表示，「藝起尋金」17日、31日將帶領民眾到浦邊聚落、官澳聚落，穿越時空體驗聚落文化；9月還將舉辦小小農夫體驗，以及身歷其境的生態的教育。（編輯：黃世雅）1080803

金門文化園區「藝起尋金」登場，園區管理所所長盧根陣（前排左4）帶領民眾走訪水頭聚落，遊洋樓、畫洋樓，期許文化園區成為金門文化觀光入口。中央社記者黃慧敏攝 108年8月3日

金門文化園區「藝起尋金」開跑，畫家楊文斌（圖）熱情參與，到水頭聚落速寫。他說，金門美景處處是速寫的天堂，枯枝削尖沾上墨汁就可作畫。中央社記者黃慧敏攝 108年8月3日