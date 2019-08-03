99歲模範父親張始鵬 子女好榜樣

（中央社記者江俊亮嘉義市3日電）嘉義市政府今天表揚模範父親與好人好事代表，其中高齡99歲的模範父親張始鵬，是嘉義市歷年來最高齡的模範父親。他的兒子說，父親曾任軍醫、家醫科醫師，從未見他生氣。

市府今天在體育館舉行模範父親暨好人好事表揚大會，共表揚12名模範父親、9名慈暉父親、12名好人好事代表，並請來陶藝師為受獎人及子女製作手模印記，象徵父親用偉大的手撐起整個家庭，將愛傳承下去。

嘉義市長黃敏惠致詞表示，市府今年為模範父親獻上手印陶模，是因父親手的溫度與愛，猶如中央山脈，沉穩內斂，足以為孩子抵擋狂風暴雨；模範父親不僅致力於子女教養，更以堅忍毅力走過困頓的歲月，每人都是學習的典範。

其中，99歲的張始鵬，年幼時因求學、戰亂而離家，與兄弟姊妹失聯，最後投入中央政府「十萬青年十萬軍」的軍旅生涯，曾擔任過軍醫，退役後轉任家庭醫學科服務，行醫超過一甲子。

張始鵬育有2男2女，他感嘆自己生逢戰亂，造成求學之路中斷，因此鼓勵子女要好好求學，品格要端正，也告訴子女「家和萬事興」的道理，今生有幸成為兄弟姊妹，就應該珍惜這份緣分，子女們也都事業有成。

張始鵬的兒子表示，他從小到大，都未曾看過父親生氣，父親總是好言好語與人說話，母親因中風臥病在床，父親就擔起照顧之責，不假他手，還時常下廚邀請子女回家團聚，子女都以父親為榜樣。

另一名88歲的模範父親陳榮芳，曾在台灣省農林廳檢驗局台南分局（現為經濟部標準檢驗局）服務，檢驗無數農產品，為銷往國際的農產品把關。陳榮芳畢生戮力從公，育有3子，子女在學涯、職場都有相當優異的表現。

今天接受表揚的慈暉父親黃齡鋒，因腦中風而不良於行，但仍以積極的態度及身教鼓舞子女，子女都學有所成。黃齡鋒還擔任嘉義市殘障協會理事，參與偏鄉社區關懷獨居長者供餐服務，對身障及社會的關懷不遺餘力。

另一名慈暉父親蔡豊謙也秉持堅毅、耐心與愛心，以「永不放棄」的態度陪伴患有中度智能障礙的兒子成長，教育兒子克服生命中的各種挑戰，到處拜訪名醫治治療兒子的癲癇，如今兒子已能投入洗車的工作，可謂用心良苦。（編輯：方沛清）1080803