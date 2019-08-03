陸客自由行暫停 盧秀燕：台灣民生經濟受影響

（中央社記者趙麗妍台中3日電）中國暫時停發赴台灣自由行通行證，台中市長盧秀燕今天表示，兩岸關係如果比較緊張的話，不管整個台灣或是各縣市地方，都受到一定程度的影響，尤其是民生經濟。

盧秀燕今天出席台中市108年度模範父親與市長有約合照活動，接受媒體訪問有關陸客自由行限制的議題，作上述表示。

盧秀燕表示，現在政治情勢發展，兩岸政策不是地方政府可以置喙的，因此如果兩岸關係越來越壞，越來越緊張，遊客減少讓地方經濟受到影響的話，必須自己想辦法。市府一方面要擴大旅遊內需，另一方面想辦法持續和突破與其他各國城市的往來。

盧秀燕說，以9月份來講，在市府團隊努力以後，預計將開通台中跟韓國釜山，還有台中跟日本鳥取的包機航線。包含東北亞、東南亞，以及歐美等地，市府都在努力洽接，從幾個月前就開始進行準備跟談判。

市府也設法加強內銷，盧秀燕說，台中市農業局跟10個地方農會結合，組一個台中農產品的行銷，對內對外來拓展，內銷方面會自己努力；外來客方面，再擴大爭取與其他國家城市的往來，來度過可能的寒冬。（編輯：謝雅竹）1080803