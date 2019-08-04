八里淨灘 上百人冒酷暑清出大量垃圾

台灣鄉土文化青年協會4日動員民眾到八里淨灘，儘管太陽毒辣，民眾們仍揮灑著汗水為環境盡一分心力。（主辦單位提供）中央社記者王鴻國傳真 108年8月4日

（中央社記者王鴻國新北4日電）台灣鄉土文化青年協會今天動員上百民眾到八里進行淨灘活動，大家在酷熱陽光下揮汗淨灘，清出許多大型垃圾，希望環保愛地球，還給在地一個乾淨沙灘。

主辦單位表示，在龜馬山紫皇天乙真慶宮協辦下，今天一早舉辦「愛地球─亮麗八里淨灘活動」，吸引兩百多名民眾熱情響應，也有樂捐物資共同關心與清淨屬於全體新北市民的沙灘。

台灣鄉土文化青年協會執行秘書鄭珈珈表示，協會平時關心環保議題，面對八里的沙灘髒亂，想盡一分棉薄之力，於是發起這場淨灘活動，

她表示，事前勘查淨灘活動場地時，見到沙灘充滿垃圾感到難過，感謝在所有參與活動民眾的努力下，才能很快的清理出許多垃圾、廢棄物等，儘管太陽毒辣，民眾們仍揮灑著汗水為環境盡一分心力。（編輯：翁翠萍）1080804