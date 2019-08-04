更多編輯台推薦新聞：
爸媽育兒每天40分鐘感覺焦慮 專家教轉念
生活

爸媽育兒每天40分鐘感覺焦慮 專家教轉念

早安世界》文創產業新聞報導獎 中央社文化＋連兩年獲肯定
早報

早安世界》文創產業新聞報導獎 中央社文化＋連兩年獲肯定

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

八里淨灘 上百人冒酷暑清出大量垃圾

最新更新：2019/08/04 12:21
台灣鄉土文化青年協會4日動員民眾到八里淨灘，儘管太陽毒辣，民眾們仍揮灑著汗水為環境盡一分心力。（主辦單位提供）中央社記者王鴻國傳真　108年8月4日
台灣鄉土文化青年協會4日動員民眾到八里淨灘，儘管太陽毒辣，民眾們仍揮灑著汗水為環境盡一分心力。（主辦單位提供）中央社記者王鴻國傳真　108年8月4日

（中央社記者王鴻國新北4日電）台灣鄉土文化青年協會今天動員上百民眾到八里進行淨灘活動，大家在酷熱陽光下揮汗淨灘，清出許多大型垃圾，希望環保愛地球，還給在地一個乾淨沙灘。

主辦單位表示，在龜馬山紫皇天乙真慶宮協辦下，今天一早舉辦「愛地球─亮麗八里淨灘活動」，吸引兩百多名民眾熱情響應，也有樂捐物資共同關心與清淨屬於全體新北市民的沙灘。

台灣鄉土文化青年協會執行秘書鄭珈珈表示，協會平時關心環保議題，面對八里的沙灘髒亂，想盡一分棉薄之力，於是發起這場淨灘活動，

她表示，事前勘查淨灘活動場地時，見到沙灘充滿垃圾感到難過，感謝在所有參與活動民眾的努力下，才能很快的清理出許多垃圾、廢棄物等，儘管太陽毒辣，民眾們仍揮灑著汗水為環境盡一分心力。（編輯：翁翠萍）1080804

台灣鄉土文化青年協會4日動員民眾到八里進行淨灘活動，參與活動的民眾在酷熱陽光下揮汗淨灘，清出許多許多垃圾、廢棄物等。（主辦單位提供）中央社記者王鴻國傳真　108年8月4日
台灣鄉土文化青年協會4日動員民眾到八里進行淨灘活動，參與活動的民眾在酷熱陽光下揮汗淨灘，清出許多許多垃圾、廢棄物等。（主辦單位提供）中央社記者王鴻國傳真　108年8月4日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報