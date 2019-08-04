俯瞰日治時代東洋第一製材所 嘉市熱氣球升空

（中央社記者江俊亮嘉義市4日電）嘉義市文化局為讓民眾體驗「木都」文化，今天在嘉義製材所舉辦「勇闖火雞城」兒童藝術嘉年華活動；市長黃敏惠與兒童搭乘熱氣球，俯瞰日治時代「東洋第一」的製材所範圍。

黃敏惠表示，嘉義市以「火雞肉飯」聞名，但很多人可能不知道，嘉義市在日治時代因阿里山伐木業興盛，吸引許多外來人口，人口數量曾高居全台「五都」之一，嘉義市也因製材業眾多，而有「木都」之稱。

她說，西元1912年阿里山森林鐵路完工通車，帶動嘉義市發展，當時日本人為了處理大量的阿里山原木，在嘉義市興建製材所。

嘉義製材所自1914年開始運轉後，因規模龐大，被日人稱為「東洋第一」，當年日本皇室來台，還特別到嘉義市觀摩。

西元1941年嘉義發生大地震，嘉義製材所被震毀，日人於是興建第二代製材所，製材所內有小型水池及俗稱「小運河」的水道，方便原木利用水道送入工廠。台灣終止伐木後，製材所也走入歷史。

2016年12月，嘉義林管處進行製材所整修，承包商根據1945年繪製的製材所內部配置圖，發現埋在地下的製材所「地下動力設備」，於是由林管處進行整修，今年6月30日起對外開放。

由市府文化局主辦的「勇闖火雞城」活動，將火雞肉飯、熱氣球、木都等元素結合在一起，邀請親子在「東洋第一」的製材所腹地，欣賞巨大的檜木、阿里山火車鐵道、搭乘熱氣球俯瞰製材所範圍。（編輯：林沂鋒） 1080804