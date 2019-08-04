嘉義市小狀元經典會考 新住民第二代奪冠

光慧文教基金會、嘉義市慈善佛院主辦的「小狀元經典會考」，4日在嘉義市政府中庭舉行，由典試老師以口試方式進行測試。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年8月4日

（中央社記者江俊亮嘉義市4日電）嘉義市今天舉行「小狀元經典會考」，共有227人報考，其中年紀最小考生僅3歲。會考成績揭曉，國小6年級的新住民第二代林瑋程，報考26段、通過23段奪冠。

光慧文教基金會、慈善佛院主辦「小狀元會考」，今天在嘉義市府中庭舉行，由市長黃敏惠為會考開鑼。黃敏惠表示，讀經可引導兒童學習聖人的智慧，奠定優良品德，凝聚書香社會，對孩子的未來有莫大助益。

主辦單位表示，參加讀經會考的學童，必須熟讀論語、孟子、大學、中庸、老子、莊子等17部經典，共58段。通過考核者，可以戴上狀元帽、走過狀元橋，體驗中第的喜悅。

今年報考總人數227人，這次考生報考段數最高段是26段，由典試老師以口試方式測試。其中，年紀最小考生為3歲的張柏瑞，他報考2段孝經、啟蒙，首次報考就通過，順利取得獎狀，並開心戴上狀元帽。

報考最多考段的是新住民第二代，12歲的國小6年級學生林瑋程，他報考26段，通過23段，獲得第一名。第二名張維溱、朱妍鳳2人，通過段數都是22段。（編輯：翁翠萍）1080804