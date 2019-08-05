大象撿回遊客帽子 北市動物園：非常幸運[影]

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北市立動物園今天表示，日前有遊客帽子不小心被吹進大象園區溝槽內，沒想到帽子被大象拋回來；由於大象平時與保育員互動良好，對人聲音不陌生，遊客撿回帽子則是非常幸運。

民眾Kelly Tseng在臉書貼文，指自己日前帶著兩個孩子到動物園，帽子不小心被一陣風吹到大象園區溝槽內，心想撿不回來時，兒子反覆對大象吶喊「大象～我媽媽帽子掉了，請你幫我們撿～」，結果，大象一邊吃草，一邊聽著孩子的呼喊聲慢慢走過來，真的撿起帽子丟回來。讓她有感大象真是有靈性的動物。

動物園發言人曹先紹說，該頭大象是37歲的雌性非洲象，名叫千惠，在民國75年入園，而園區內的動物都要做健康檢查，如大象要修腳皮、修蹄、抽血、引導到地磅上量體重等，所以千惠平常與保育員有良好互動，對人的聲音不陌生。

但曹先紹也表示，大象是非常敏感與聰明的動物，之前雄性非洲象藍波還在世時，曾有人丟東西到草地內，想引起藍波注意，藍波曾在發情期朝遊客丟過石頭、噴過屎尿，所以該名遊客能撿回帽子，是「幸運中的幸運」。

曹先紹說，母象個性較溫和，不像公象在發情期情緒較暴躁，而保育員也會保持安全距離與千惠互動，「安全距離就是大象鼻子搆得到的地方，至少3、4公尺外」。

他指出，大象因象牙以及人類開發棲地等因素，族群數量受到威脅，已列為瀕臨絕種保育類動物，帽子被吹進去是意外，呼籲其他遊客千萬別丟東西，並關心野生動物。

動物園資料顯示，非洲象型態為頭大脖子短，身軀龐大，四肢長呈圓柱狀，腳短而平，腳底有用來支撐身軀重量的彈性組織，尾巴末端有蓬鬆的毛。

非洲象皮膚為黯淡的棕灰色，長著稀疏的黑色剛毛。象牙是長得特別長的上門齒，最長可達3.5公尺，重107公斤；象鼻是由肌肉構成，非常靈活有力，末端上下各有一靈巧的指狀突起；大大的耳朵直徑可達2公尺。（編輯：翁翠萍）1080805