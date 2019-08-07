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長期使用電腦 工程師罹患扳機指

最新更新：2019/08/07 12:31
新竹一名陳姓工程師長期使用電腦，手指無法自由彎曲伸直，新竹馬偕醫院骨科主任鄭智庭（圖）表示，陳女罹患手指屈肌腱狹窄性肌腱鞘炎（俗稱扳機指），手術切除增厚韌帶減壓後恢復正常。中央社記者郭宣彣攝　108年8月7日
新竹一名陳姓工程師長期使用電腦，手指無法自由彎曲伸直，新竹馬偕醫院骨科主任鄭智庭（圖）表示，陳女罹患手指屈肌腱狹窄性肌腱鞘炎（俗稱扳機指），手術切除增厚韌帶減壓後恢復正常。中央社記者郭宣彣攝　108年8月7日

（中央社記者郭宣彣7日電）新竹一名陳姓工程師長期使用電腦，手指無法自由彎曲伸直，新竹馬偕醫院骨科主任鄭智庭表示，陳女罹患手指屈肌腱狹窄性肌腱鞘炎（俗稱扳機指），手術切除增厚韌帶減壓後恢復正常。

鄭智庭今天向中央社記者表示，陳女出現扳機指症狀，主因是長期使用電腦，因使用過度，手指不斷磨擦導致環狀韌帶纖維化增厚，阻礙肌腱活動，影響手指彎曲動作，出現扳機指症狀。

鄭智庭說，若為一般正常手部，肌腱能正常彎曲伸直，透過環狀結構負責約束肌腱的活動。陳女透過手術切除增厚韌帶減壓，手指已恢復正常。

他表示，扳機指早期症狀會有疼痛狀況，部分患者會在掌心遠端皺褶附近摸到隆起物，較嚴重是在手指彎曲時感覺有東西卡住無法伸直，需要較用力才能將手指打開。

鄭智庭指一般民眾初期出現扳機指症狀，可分為急性與慢性兩類，急性期會有腫、痛、發熱現象，需盡快冰敷休息。慢性期是手指彎曲、伸展不利等，可藉由熱敷，或進行超音波、蠟療等復健治療。

他說，若經過初步復健仍未改善者，可局部注射類固醇，緩解發炎並消腫，若症狀持續且情況嚴重影響生活，則建議手術治療。

鄭智庭表示，肌腱沾黏不嚴重可使用超音波導引，以微創方式採用特殊針頭將扳機指鬆解、減壓，減少手指肌腱神經血管傷害，手術傷口僅針孔大小，能大幅減少疼痛。若肌腱沾黏嚴重，可以開放式手術減壓，傷口約1公分，能有好的復原效果。

他說，扳機指好發者多為長時間頻繁使用手部族群，如電腦工程師、工廠操作員、美髮美容業等。此外，糖尿病患者也是高危險群。若民眾已產生「扳機指」症狀應適當休息，且做緩慢舒展手指動作，並盡快就醫。（編輯：翁翠萍）1080807

醫師指出，一般民眾初期出現扳機指症狀，可分為急性與慢性兩類，急性期會有腫、痛、發熱現象，需盡快冰敷休息；慢性期是手指彎曲、伸展不利等，可藉由熱敷或進行超音波、蠟療等復健治療。中央社記者郭宣彣攝　108年8月7日
醫師指出，一般民眾初期出現扳機指症狀，可分為急性與慢性兩類，急性期會有腫、痛、發熱現象，需盡快冰敷休息；慢性期是手指彎曲、伸展不利等，可藉由熱敷或進行超音波、蠟療等復健治療。中央社記者郭宣彣攝　108年8月7日
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